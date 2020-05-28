كورونا تؤجّل دخول الراحل كوبي براينت قاعة المشاهير

ولقي براينت وابنته وسبعة أشخاص آخرين مصرعهم في حادث تحطم مروحية شرق لوس أنجليس في 26 كانون الثاني/يناير الماضي.

وصدمت هذه الفاجعة عالم الرياضة وخصوصا دوري كرة السلة الاميركي، الذي توقفت منافساته في 11 آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان مقررا اعتماد براينت في قاعة المشاهير "هول أوف فايم" في 29 آب/أغسطس المقبل في مقر نايسميث لكرة السلة في ماساشوسيتس.

والى براينت الراحل عن 41 عاماً، كان مقرراً دخول العملاقين تيم دنكان نجم سان انتونيو سبيرز السابق وكيفن غارنيت المتوّج مع بوسطن سلتيكس في 2008، وستة اشخاص آخرين، بيد ان هذه الخطوة تأجلت الى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال جيري كولانجيلو المتحدث باسم قاعة المشاهير لشبكة "اي اس بي ان" الاميركية الاربعاء "سنلغي بالطبع. يفترض أن تكون في الربع الاول من العام المقبل. سيجتمع (مجلس الادارة) في الاسابيع القليلة المقبلة ويبحث في الخيارات".

وكان براينت الذي شكل ثنائياً ضارباً مع العملاق شاكيل أونيل من أبرز نجوم دوري "ان بي ايه"، فأحرز اللقب خمس مرات مع ليكرز، اختير أفضل لاعب في الدور النهائي ثلاث مرات، وشارك 18 مرة في مباراة "كل النجوم" (أول ستار).