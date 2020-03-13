"كرم" أنتيتوكونمبو يعوّض عمّال باكس عن ضرر كورونا!

وفقد عمال النادي حق استلام رواتبهم نتيجة توقف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد.

وسيكون العاملون الذين يتقاضون أجورهم بالساعة، الأكثر تضررا من القرار الذي اتخذ بتعليق مباريات الدوري بعدما تبين إصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس "كوفيد-19".

ورأى أنتيتوكونمبو في حسابه على تويتر أنّ ما يحصل "أكبر من كرة السلة. وخلال هذا الوقت العصيب، أريد مساعدة الناس الذين يسهلون الحياة علي وعلى عائلتي وزملائي"، مضيفا "أنا وعائلتي نتعهد بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار أميركي للعاملين في ملعب فايسرف. يمكننا تخطي ذلك (الأزمة) معا!".

وسار أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي على خطى لاعب كليفلاند كافالييرز كيفن لوف الذي تبرع قبلها بيوم بمبلغ مماثل للعاملين في ملعب النادي وطواقم الدعم.

وقال لوف "آمل أن ينضم إلي آخرون خلال هذه الأزمة في دعم مجتمعاتنا"، مشدداً على أنّ الدعم المعنوي لا يقل أهمية عن الدعم المالي في هذا الوقت العصيب.

وتعهد لاعب ارتكاز تشارلوت هورنتس كودي زيلر بالمساعدة أيضا، على غرار مالك دالاس مافريكس مارك كيوبن الذي كشف بأنّ الفريق قد وضع خطة لتعويض الموظفين الذي يتقاضون أجورهم بالساعة "كما لو أنهم يعملون".

وقال مالك فيلادلفيا سفنتي سيكسرز توني ريسلر أيضا أنهم يبحثون عن طرق لمساعدة العاملين الذين توقفت رواتبهم بسبب تعليق الدوري "ما لا يقل عن 30 يوما" بحسب ما أشار الخميس مفوض رابطة الدوري آدم سيلفر.

وكان من المقرر ان ينتهي الموسم المنتظم في 15 نيسان/ابريل على ان تبدأ الادوار الاقصائية "بلاي اوف" في 18 نيسان/ابريل المقبل.

ولم يقدم سيلفر أي إشارة حول ما إذا كانت الرابطة تفكر في تقصير الموسم المنتظم أو الأدوار الاقصائية، معتبرا أنه من الصعب معرفة ما هي الخيارات في هذه المرحلة.

وبحسب سيلفر، فإنه وبمجرد انتهاء الـ 30 يوماً، "من المبكر القول ماذا سيحدث عندما تحاول الرابطة معاودة اقامة المباريات. لم نصل الى هذه النقطة بعد".

وتابع "السؤال يصبح هل هناك اتفاق، بصراحة، مع أو دون مشجعين متى سنعاود اللعب".