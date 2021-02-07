كبار الـNBA يعترضون على إقامة مباراة كل النجوم

تعالت الأصوات المنددة بإقامة مباراة كل النجوم (أول ستار) عبر اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس)، كاواي لينارد (لوس أنجليس كليبرز) وجيمس هاردن (بروكلين نتس) الذين انضموا إلى ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز في موقف موحّد من المباراة المقررة الشهر المقبل بسبب وتيرة مباريات الدوري المرتبطة بالإجراءات الصحية إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت انطلقت عملية التصويت من قبل الجماهير لاختيار خمسة اساسيين لكل فريق هذا الاسبوع، تخطط رابطة الدوري بحسب العديد من وسائل الإعلام تنظيم مباراة "أول ستار" تجمع أفضل اللاعبين في الدوري في 7 آذار/مارس في أتلانتا.

قال هاردن نجم كليبرز: "نعلم جميعا لماذا نخوض المباراة"، وتابع "هناك عنصر المال. إنها فرصة للفوز بالمزيد من المال... مع تفضيل المال على الصحة، من ناحية ما".

ولم يشذ أنتيتوكونمبو عن هارن اذ قال بدوره "عندما بدأ الدوري كنا نعتقد أنه لن تقام مباراة (أول ستار)، وأنه بإمكاننا أن نقضي المزيد من الوقت مع عائلتنا".

وأردف قائلاً "أعتقد أن كل لاعب كان ينتظر الأيام الخمسة أو السبعة من الراحة".

وكان "الملك" جيمس وصف في وقت سابق فكرة إقامة "أول ستار" بالـ "صفعة" للاعبين وأنه لا "يملك الطاقة ولا الحافز" لحدث مماثل.

من ناحيته قال هاردن أفضل مسجل في الأعوام الثلاثة الأخيرة: "من المرهق أن نلعب الكثير من المباريات في اسبوع. كنت أعتقد أن هذا الأسبوع كان من المفترض أن يسمح لنا بالاسترخاء، وأن نكون إلى جانب عائلتنا والابتعاد عن كرة السلة".

