كايل لاوري يعاني من التواء في كاحله

وأعلن نادي رابتورز "خضع كايل لاوري لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي بعد الإصابة التي تعرض لها في الربع الاول (من المباراة ضد بروكلين نتس الاحد)" من دون أن يشير إلى فترة غيابه عن الملاعب.

ويستعد تورونتو لخوض الدور نصف النهائي من المجموعة الشرقية الخميس ضد بوسطن سلتيكس بعد أن تأهل الفريقان على حساب بروكلين نتس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز توالياً.

ويعتبر لاوري (34 عاماً) الذي اختير ست مرات للمشاركة في مباراة أول ستار من اللاعبين الأساسيين في صفوف فريقه وقد سجل من بداية البلاي أوف معدل 12,5 نقطة و7 متابعات و4,8 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

ولم يخف نيك نيرس مدرب الفريق قلقه بعد المباراة ضد بروكلين الاحد من إمكانية غياب لاوري عن مباراة واحدة او اكثر ضد بوسطن بقوله "إنه اللاعب الاكثر خبرة والاكثر قتالية في صفوف الفريق".

