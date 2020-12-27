كافالييرز يهزم بيستونز بعد مباراة ماراثونية

وشهدت المباراة تقلباً في النتيجة بين الفريقين ليحسمها بطل عام 2016 لصالحه مستفيداً من تألق سيكستون ومعه أندريه دروموند (23 نقطة و5 تمريرات حاسمة و15 متابعة)، والمقدوني الشمالي سيدي عثمان (22 نقطة)، وداريوس غارلاند ( 21 نقطة و12 تمريرة حاسمة و5 متابعات).

ندية وتشويق

تعادل الفريقان في الربع الأول 26-26 ثم تقدم كافالييرز بواقع 59-53 قبل الدخول إلى الاستراحة، لكن البيستونز عادوا في الربع الثالث وتقدموا 86-81، ثم عاد الضيوف واستعادوا زمام الأمور وأنهوا الربع الرابع متفوقين 20-15 ليفرضوا التعادل 101-101.

وقال مدرب كافالييرز دجاي بي بيكرستاف "كانت الفرص متكافئة وكل فريق كانت لديه إمكانية الحسم لصالحه".

وتواصلت الندية في الشوط الإضافي الأول لينتهي بالتعادل 11-11، لينجح بعد ذلك كافالييرز بحسم نتيجة الشوط الاضافي الثاني 16-7 وبالتالي المباراة بفارق 9 نقاط 128-117.

الفوز الأول لبلايزرز

ومنح سي دجاي ماكولوم فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز فوزه الأول في الموسم الجديد بالتغلب على هيوستن روكتس 128-126 بعد التمديد، بتسجيله ثلاثية قبل 6.9 ثوان من نهاية الوقت الاضافي بعدما كانت النتيجة تشير إلى تأخره بفارق نقطة.

وسجل ماكولوم 44 نقطة، منها تسع رميات ثلاثية، وأضاف داميان ليلارد 32 نقطة، في المقابل سجل نجم روكتس جيمس هاردن 44 نقطة و17 تمريرة حاسمة، فيما أضاف كريستيان وود 31 نقطة.

وقال ماكولوم " لقد وصلت لتوى إلى الزاوية. كنت أعرف أن (زميله داميان ليلارد) سيكون شرسا، لقد جذب اللاعبين باتجاهه. زميلي امن لي المساحة لذلك انتقلت إلى منطقة مفتوحة ورميت الكرة بنجاح".

وضمت تشكيلة روكتس تسعة لاعبين فقط (الحد الأدنى بحسب البروتوكول المعمول به في البطولة) بعدما جاءت نتائج اختبارات "كوفيد-19" لاثنين من لاعبيه إيجابية، كما تم وضع أربعة لاعبين آخرين في الحجر الصحي بسبب إجراءات تتبع المخالطين.

وتم تأجيل مباراة روكتس الماضية مع أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي فاز اليوم في أولى مبارياته في البطولة على تشارلوت هورنتس 109-107 في لقاء حسم في آخر 1,4 ثانية برمية من الكندي شاي جيلجو-ألكسندر.

وكانت المباراة بين الطرفين مقررة الأربعاء لكن بناءًا على الإجراءات الاحتياطية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" كون المضيف روكتس لم يكن لديه العدد الأدنى المسموح به من اللاعبين لخوض اللقاء، كما تم تغريم هاردن مبلغ 50 ألف دولار لانتهاكه البروتوكولات التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس.

ولم تنفع النقاط التسع التي سجلها مايلز بريدجز في الثواني الـ 25 الأخيرة من ثلاث ثلاثيات بحسم المباراة لتشارلوت هورنتس بعد الوصول غلى التعادل 107-107 لأن الكلمة العليا كانت للكندي الذي نفذ رمية ناجحة منحت فريقه التقدم بنقطتين والفوز بالمباراة 109-107.



تريبل دوبل ويستبروك ليست كافية للفوز

ولم تكن الـ"تريبل دوبل" التي حققها راسل ويستبروك (15 نقطة، 12 تمريرة حاسمة و15 متابعة) و39 نقطة لبرادلي بيال كافية لمنع واشنطن ويزاردز من السقوط أمام أورلاندو ماجيك 120-130.

وانضم ويستبروك إلى نادي النخبة ليصبح رابع لاعب فقط في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، بعد ماجيك جونسون وجيري لوكاس وأوسكار روبرتسون يحقق "تريبل دوبل" في أول مباراتين لفريقه في الموسم.

وتخطى ثلاثة لاعبين من أورلاندو ماجيك عتبة 20 نقطة حيث سجل البديل ترنس روس 25 نقطة، والسويسري نيكولا فوشيفيتش 22 نقطة وماركيل فولتز 21 نقطة.

وسجل العملاق جويل ايمبيد 27 نقطة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على نيويورك نيكس 109-89.

وأضاف بن سيمونز 15 نقطة وتسع متابعات وست تمريرات حاسمة وأداء دفاعي لسيكسرز الذي حقق فوزه الثاني تحت قيادة المدرب الجديد دوك ريفرز.

وبهذا الفوز، انتقل ريفرز إلى المركز العاشر في قائمة الانتصارات في الدوري الأميركي للمحترفين، وهو فوزه الـ945 في موسمه الثاني والعشرين كمدرب.

ونجح تراي يونغ البالغ من العمر 22 عاما بتسجيل 24 نقطة من مجموع نقاطه الـ36 في النصف الثاني من المباراة ليحسم الفوز لصالح فريقه أتلانتا هوكس على ممفيس غريزليز 122-112.

وكان الربع الرابع حاسما بالنسبة لهوكس الذي دخله متأخرا بنقطة 87-88، لكنه حسمه 35-24 بفضل يونغ والشاب الاخر كيفين هورتير صاحب الـ21 نقطة واربع تمريرات حاسمة، والبديل ناثان نايت (14 نقطة) الذي لعب ما مجموعه 9 دقائق فقط.

وفي بقية المباريات تغلب سان انتونيو سبيرز على تورونتو رابتورز 119-114، وساكرامنتو كينغز على فينيكس صنز 106-103، وخسر يوتا جاز أمام مينيسوتا تمبروولفز 111-116، وشيكاغو بولز أمام إنديانا بايسرز 106-125.



