فينيكس صنز يواصل التألق ويعزز صدارته

ونجح بوكر في 11 من محاولاته الـ14 الأولى وماكغي في 9 من أصل 10، لينهي الأول اللقاء بـ30 نقطة في غضون ثلاثين دقيقة، والثاني بـ20 أمام عائلتيهما وأصدقائهما في ميشيغن التي يتحدر منها اللاعبان.

كما ساهم كاميرون باين في الفوز السادس عشر من أصل 20 مباراة خاضها صنز حتى الآن خارج قواعده وفي الانتصار الـ33 بالمجمل من أصل 42 مباراة، وذلك بتسجيله 20 نقطة بعدما نجح في 8 من محاولاته الـ12 في لقاء تسيده الضيوف تماماً وأنهوا شوطه الأول متقدمين بفارق 10 نقاط 64-54 بفضل 21 نقطة من بوكر.

وسجل ماكغي 8 نقاط في مستهل الربع الثالث ليوسع الفارق الى 15 نقطة، ممهداً الطريق أمام فريقه للبقاء أمام مضيفه بفارق مريح وصل حتى 29 نقطة رغم جهود كايد كانينغهام الذي سجل 21 نقطة قبل أن يطرد في الربع الثالث، وكوري جوزف الذي سجل أيضاً 21 نقطة لبيستونز الذي أنهى عام 2021 بـ18 هزيمة في 19 مباراة لكنه بدأ العام الجديد بشكل أفضل من خلال الفوز بخمس من مبارياته التسع حتى الآن.

تمبروولفز يهزم ووريرز

واستفاد صنز على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له مينيسوتا تمبروولفز الأحد بفوزه على غولدن ستايت ووريرز 119-99، ليبتعد في الصدارة عن الأخير (33-9 لصنز مقابل 31-12 لووريرز).

وتأثر ووريرز بغياب نجمه ستيفن كوري لإصابة طفيفة في يده اليمنى تعرض لها الجمعة، كي يحسم مواجهته مع فريق المدرب ستيف كير الذي افتقد أيضاً درايموند غرين للمباراة الرابعة توالياً بسبب الإصابة.

ويدين تمبروولفز بالفوز الحادي والعشرين إلى كارل أنتوني تاونز وجايلن نويل، إذ سجل الأول 26 نقطة مع 11 متابعة والثاني 17، فيما كان جوردن بول (29 نقطة) وجوناثان كومينغا (19) الأفضل في صفوف ووريرز من دون أن يجنباه الهزيمة الخامسة في آخر سبع مباريات.

عودة موفقة لغوبير

وحقق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير عودة موفقة إلى فريقه يوتا جاز الذي غاب عنه لخمس مباريات متتالية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك بقيادته للفوز على دنفر ناغتس 125-102.

ولعب غوبير دوراً حاسماً في وضع حد لمسلسل هزائم جاز عند 4 مباريات متتالية وإبقائه قريباً من صنز ووريرز (29 فوزاً مقابل 14 هزيمة)، بتسجيله 18 نقطة مع 19 متابعة، فيما تألق دونوفان ميتشل بتسجيله 31 نقطة والكرواتي بويان بوغدانوفيتش بتسجيله 21 نقطة.

وبعدما فاز على دنفر بالذات في أول مباراة له بغياب غوبير، خسر جاز المباريات الأربع التالية لكنه نجح الأحد في العودة إلى سكة الانتصارات، محققاً فوزه الثالث على ناغتس من أصل ثلاث مواجهات جمعتهما هذا الموسم، وذلك رغم تألق الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف أصحاب الأرض بتحقيقه الـ"تريبل دابل" التاسع للموسم والسادس والستين في مسيرته بعدما سجل 25 نقطة مع 15 متابعة و14 تمريرة حاسمة.

كما برز آرون غوردون (20 نقطة) وويل بارتون (16) في صفوف ناغتس الذي سجل ما معدله 136.5 نقطة في مباراتيه الماضيتين، لكنه اكتفى بـ14 نقطة في الربع الأخير من لقاء الأحد، ليتلقى الهزيمة الثانية والعشرين في 42 مباراة.

وفي مباراة أخرى، فاز هيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 118-112 بفضل 23 نقطة و14 متابعة لكريستيان وود وسلة حاسمة لإيريك غوردون في آخر 12.5 ثانية.

