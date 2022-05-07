فيلادلفيا ودالاس يقلصان الفارق إلى 1-2 مع ميامي وفينيكس



في المباراة الأولى، ساهم لاعب ارتكاز فيلادلفيا العائد من إصابة بوجهه الكاميروني جويل إمبيد بعدم تعميق ميامي الفارق إلى 3-صفر، عندما سجل 18 نقطة في سلة ضيفه ليقوده للفوز 99-79.

وبرز مع الفائز داني غرين وتايريز ماكسي (21 نقطة) وأضاف جيمس هاردن 17 نقطة، فيما كان جيمي باتلر أفضل مسجل لدى ميامي مع 33 نقطة و9 متابعات.

وتقام المباراة الرابعة الأحد في فيلادلفيا أيضاً، فيما يتأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية الفائز في أربع مباريات من أصل سبع، علماً أنّ نصف النهائي الثاني يشهد تعادل ميلووكي باكس حامل اللقب مع بوسطن سليتكس 1-1.

وفي المباراة الثانية في دالاس، قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش المضيف إلى تقليص الفارق مع فينيكس صنز أفضل فريق في الدور العادي، بفوزه عليه 103-94.

سجل دونتشيتش 26 نقطة و13 متابعة و9 تمريرات حاسمة، وأضاف جايلين برونسون 28 نقطة، فيما اكتفى الهداف ديفن بوكر بـ18 نقطة والموزع المخضرم كريس بول بـ12 مع الخاسر.