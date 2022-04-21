فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على مشارف الدور الثاني

ويدين سيكسرز بانتصاره إلى نجمه الكاميروني جويل إمبيد الذي سجل ثلاثية قبل 0.8 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، محققاً أول سلة حاسمة في الثانية الأخيرة في مسيرته الاحترافية بعد 14 محاولة فاشلة سابقاً.

وخسر إمبييد، هداف الدوري، الكرة قبل ثانيتين من نهاية الوقت الاضافي والنتيجة متعادلة 101-101، لكنه سرعان ما كفَّر عن خطئه بتلقيه كرة على مشارف القوس ليسجل ثلاثية منهياً المباراة برصيد 33 نقطة مع 13 متابعة.

وأضاف جيمس هاردن 19 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وتايريز ماكسي 19 نقطة وتوبياس هاريس 11 نقطة مع 12 متابعة، فيما كان البريطاني أوغوغوا أنونوبي أفضل هدافي رابتورز برصيد 26 نقطة مع 24 نقطة لغاري ترينت جونيور و20 نقطة للبديل النيجيري بريشوس أتشيووا.

ولم يتمكن سيكسرز من التقدم في النتيجة طيلة الوقت الأصلي وانتظر الوقت الإضافي ليفعلها.

سلتيكس يقلب الطاولة على نتس

ولم يكن سيكسرز الفريق الوحيد الذي حول تخلفه إلى فوز، بل فعلها بوسطن سلتيكس أمام ضيفه بروكلين نتس ليتغلب عليه 114-107 ليتقدم عليه 2-صفر في سلسلتهما.

وضرب بروكلين بقوة منذ البداية وتقدم 9-صفر ثم تقدم بفارق 17 نقطة في الربع الثاني.

لكن سلتيكس المساند بجماهيره نجح في تذويب الفارق تدريجياً حتى أدرك له دانيال ثيس، صاحب 15 نقطة، التعادل لأول مرة في المباراة (79-79) قبل ثلاث دقائق من نهاية الربع الثالث، قبل أن ينتفض فريقه في الربع الأخير (29-17) بفضل تألق جايسون تايتوم (19 نقطة من 10 تمريرات حاسمة) وجايلن براون (22 نقطة بينها 10 في الربع الأخير و6 تمريرات حاسمة).

وتمكن سلتيكس من التقدم في نتيجة المباراة في الدقائق الثماني الأخيرة عندما سجل له البديل بايتون بريتشارد سلة (94-92) قبل 7:49 دقائق من النهاية.

وسجل نتس نقطتين فقط خلال أربع دقائق، فيما حقق سلتيكس 23-4 في احدى فترات الربع الأخير لينتزع فوزاً قاتلاً حقق به العلامة الكاملة في مباراتيه الأولين على أرضه قبل مباراتيه في ضيافة بروكلين نتس السبت والاثنين المقبلين.

في المقابل، كان النجم كيفن دورانت أفضل مسجل في صفوف نتس برصيد 27 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة وأربع متابعات، وأضاف بروس براون جونيور 23 نقطة مع ثماني متابعات، والبديل السلوفيني غوران دراغيتش 18 نقطة، فيما اكتفى كايري إيرفينغ بتسجيل 10 نقاط مع ثماني متابعات.

استعراض ديروزان



وفي ميلووكي، حاول باكس، حامل اللقب، تحويل تخلفه بفارق 18 نقطة في المباراة الثانية أمام ضيفه شيكاغو بولز لكن دون جدوى ليخسر 110-114 بفضل 41 نقطة مع سبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة لنجم الأخير ديمار ديروزان، وبالتالي تعادل الفريقان 1-1 في سلسلتهما.

وبرز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش في صفوف بولز بتحقيقه "دابل دابل" مع 24 نقطة و13 متابعة، وأضاف زاك لافين 20 نقطة.

وحاول باكس الذي خسر جهود لاعبيه بولي بورتيس في نهاية الربع الاول بسبب اصابة في العين، وكريس ميدلتون، صاحب 18 نقطة، قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة بسبب الام في الركبة، العودة في النتيجة دون جدوى رغم كسبه الربعين الثالث 31-24 والأخير 30-27.

وكان العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، هداف فريقه برصيد 33 نقطة مع 18 متابعة مع 9 تمريرات حاسمة لم تكن كافية بتجنيب فريقه الخسارة.





