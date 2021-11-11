فوز مثير لليكرز على هيت

ويدين ليكرز بفوزه إلى راسل وستبروك الذي حقق تريبل دابل مع 25 نقطة، 12 متابعة و14 تمريرة حاسمة ليقود ليكرز المثقل بالإصابات الى فوز مثير بعد التمديد 120-117 على ميامي هيت.

وأضاف أنتوني ديفيس 24 نقطة و13 متابعة، فيما حقق ماليك مونك 27 نقطة من مقاعد البدلاء، بينها 16 في الشوط الثاني وخمس في التمديد ليحقق بطل 2020 انتصاره السابع مقابل خمس هزائم، علمًا بأنه نجح في تعويض تأخر بفارق تسع نقاط مرتين في الربع الرابع.

وفي ظل الإصابات الكثيرة في الفريق، بما فيها للـ"ملك" ليبرون جيمس بسب آلام في المعدة، تسعة لاعبين فقط كانوا متوفرين لليكرز في المباراة.

كان بام أديبايو الأفضل من جانب الخاسر مع 28 نقطة قبل أن يخرج بالأخطاء الستة، فيما أضاف تايلر هيرو 27 لميامي الذي أهدر ست محاولات من أصل أول سبع في التمديد ليتلقى خسارته الرابعة مقابل سبعة انتصارات.