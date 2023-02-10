غياب دورانت وكوري ووليامسون عن مباراة "أول ستار"

وكان من المتوقع غياب هذا الثلاثي عن المباراة السنوية التي تقام في 19 الشهر الحالي في سولت لايك سيتي (يوتا)، حيث يتعالج كوري من تمزق الرباط الجزئي في ركبته اليسرى، ويقترب دورانت المنتقل أخيراً من بروكلين نتس إلى صنز من التعافي من التواء في أربطة ركبته اليمنى، ويعاني وليامسون للتعافي من تمزق أوتار ركبته اليمنى.

وعاد غياب دورانت بالفائدة على إمبيد، أحد المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري العادي للموسم الحالي وثاني أفضل هداف في الدوري (معدل 33.3 نقطة)، علماً أن غيابه عن الخمسة الأوائل في المنطقة الشرقية طرح أكثر من علامة استفهام.

وتعتبر مشاركة ماركانن أساسياً مفاجأة برغم أن المعدل التهديفي للفنلندي يبلغ 24.7 نقطة في المباراة، إضافة إلى 8.6 متابعات هذا الموسم، علماً أنه تم اختياره بداية من بين البدلاء من قبل المدربين الثلاثين للدوري.

أما بالنسبة إلى مورانت فسيحل بدلاً من كوري في مشاركته أساسياً للعام الثاني توالياً.