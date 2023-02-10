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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

غياب دورانت وكوري ووليامسون عن مباراة "أول ستار"

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يغيب ستيفن كوري (غولدن ستايت ووريرز) وكيفن دورانت (فينيكس صنز) وزيون وليامسون (نيو أورليانز بيليكانز) عن مباراة كل النجوم "أول ستار" للإصابة، على أن يحلّ بدلاً منهم الكاميروني جويل إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، جا مورانت (ممفيس غريزليز) والفنلندي لوري ماركانن (يوتا جاز) في التشكيلة الأساسية.

Reuters

وكان من المتوقع غياب هذا الثلاثي عن المباراة السنوية التي تقام في 19 الشهر الحالي في سولت لايك سيتي (يوتا)، حيث يتعالج كوري من تمزق الرباط الجزئي في ركبته اليسرى، ويقترب دورانت المنتقل أخيراً من بروكلين نتس إلى صنز من التعافي من التواء في أربطة ركبته اليمنى، ويعاني وليامسون للتعافي من تمزق أوتار ركبته اليمنى. 

وعاد غياب دورانت بالفائدة على إمبيد، أحد المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري العادي للموسم الحالي وثاني أفضل هداف في الدوري (معدل 33.3 نقطة)، علماً أن غيابه عن الخمسة الأوائل في المنطقة الشرقية طرح أكثر من علامة استفهام.

وتعتبر مشاركة ماركانن أساسياً مفاجأة برغم أن المعدل التهديفي للفنلندي يبلغ 24.7 نقطة في المباراة، إضافة إلى 8.6 متابعات هذا الموسم، علماً أنه تم اختياره بداية من بين البدلاء من قبل المدربين الثلاثين للدوري.

أما بالنسبة إلى مورانت فسيحل بدلاً من كوري في مشاركته أساسياً للعام الثاني توالياً.

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