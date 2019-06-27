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كوبا أمريكا 2019

الدوري الأميركي للمحترفين

غاسول باق مع رابتورز

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قرر الإسباني مارك غاسول تفعيل العام الأخير من عقده مع فريقه الحالي تورونتو رابتورز والذي سيتقاضى بموجبه 25،6 مليون دولار، للبقاء ضمن صفوف بطل "NBA" لعام إضافي، بحسب ما أعلن الفريق الكندي الأربعاء.

Reuters

وانضم غاسول إلى رابتورز الموسم الماضي قادماً من ممفيس غريزليز، وبلغ معدل تسجيله 9،4 نقاط و6،4 متابعات و3 تمريرات حاسمة و1،1 صدة في المباراة الواحدة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" هذا الموسم.

وفي سن الـ 34 عاما، أحرز لاعب الارتكاز الفارع الطول (2،16 م) لقبه الأول في الدوري بعد 11 عاماً قضاها في الملاعب الأميركية، علماً أنه اختير أفضل مدافع في عام 2013، كما شارك في مباراة "كل النجوم" ثلاث مرات.

وأحرز لقب بطولة العالم (2006) وبطولة أوروبا مرتين (2009 و2011) وميداليتين أولمبيتين فضيتين (2008 و2012) مع المنتخب الإسباني.

تورونتو رابتورز مارك غاسول
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