غاسول باق مع رابتورز

وانضم غاسول إلى رابتورز الموسم الماضي قادماً من ممفيس غريزليز، وبلغ معدل تسجيله 9،4 نقاط و6،4 متابعات و3 تمريرات حاسمة و1،1 صدة في المباراة الواحدة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" هذا الموسم.

وفي سن الـ 34 عاما، أحرز لاعب الارتكاز الفارع الطول (2،16 م) لقبه الأول في الدوري بعد 11 عاماً قضاها في الملاعب الأميركية، علماً أنه اختير أفضل مدافع في عام 2013، كما شارك في مباراة "كل النجوم" ثلاث مرات.

وأحرز لقب بطولة العالم (2006) وبطولة أوروبا مرتين (2009 و2011) وميداليتين أولمبيتين فضيتين (2008 و2012) مع المنتخب الإسباني.