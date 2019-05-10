عملية جراحية تبعد باو غاسول عن ميلووكي باكس في الادوار الإقصائية



وخضع اللاعب الاسباني، البالغ 38 عاما، والفائز بلقب الدوري مع لوس أنجليس ليكرز عامي 2009 و2010، لعملية جراحية الخميس في العظم، في غرين باي، ولاية ويسكونسن، على يد الطبيب روبرت أندرسون وباشراف طبيب فريق باكس ويليام راش.

ومن المتوقع أن يتعافى غاسول الذي خاض مباراة "اول ستار" ست مرات وانضم إلى ميلووكي في 3 آذار/مارس الماضي، في الوقت المناسب للانضمام الى المعسكر التدريبي تحضيرا للموسم المقبل.

ويخوض ميلووكي، متصدر الدوري المنتظم (60 فوزا مقابل 22 هزيمة)، نهائي المنطقة الشرقية الاربعاء المقبل مع أفضلية الارض ضد الفائز من مواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وتورونتو رابتورز (3-3)، ويستضيف الأخير المباراة السابعة في 12 الحالي.

وبلغ معدل غاسول 4.2 نقاط و4.7 كرات مرتدة و1.9 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

وقاد نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه إلى نهائي منطقته (نصف نهائي الدوري) للمرة الاولى منذ عام 2001، في سعيه للوصول إلى نهائي الدوري للمرة الاولى منذ عام 1974، علما انه فاز بلقبه الوحيد عام 1971.