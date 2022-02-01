ضربة قاسية ليوتا جاز بانتهاء موسم إينغلز

وخضع الأسترالي لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي لم يكشف عن أي ضرر هيكلي آخر، لكن هذه الإصابة التي ستضطره لإجراء عملية جراحية، ستبقيه بعيداً عن الملاعب لأشهر طويلة قد تصل لمدة عام، كما الحال عموماً في إصابات من هذا النوع.

وهذا الأمر يطرح السؤال حول مستقبله مع جاز لأنه يبلغ من العمر 34 عاماً وينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

ويُعَدُ غياب صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو ضربة قاسية لجاز الذي يمر بفترة صعبة بعد تعرّضه لخمس هزائم متتالية، متأثراً بغياب الفرنسي رودي غوبير لإصابة في ربلة الساق ونجمه المطلق دونوفان ميتشل نتيجة تعرّضه لارتجاج في المخ.



