شيكاغو وأوكلاهوما يُقصيان تورونتو ونيو أورليانز

وسجّل لافين 30 من نقاطه الـ39 في الشوط الثاني، ليحقق بولز انتصاراً 109-105 خارج أرضه، ويضرب موعداً الجمعة مع ميامي هيت سابع المنطقة الشرقية لحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وأظهر لافين ونجم تورنتو السابق ديمار ديروزان أداء رائعاً ليتعافى شيكاغو من تأخر بلغ 19 نقطة في الربع الثالث، ويحقق فوزاً ترك جماهير "سكوتيابانك أرينا" في تورونتو بحالة صمت من الذهول.

وأنهى ديروزان المباراة برصيد 23 نقطة، بينما أحرز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 14 نقطة و13 متابعة وأربع تمريرات حاسمة.

وفي المباراة الثانية، أظهرت تشكيلة أوكلاهوما الشابة اتزاناً هائلاً تحت الضغط، لتحقيق انتصار على بيليكانز 123-118 في نيو أورليانز.

وتعني هذه النتيجة أن أوكلاهوما سيواجه مينيسوتا تمبروولفز الجمعة مع فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيما انتهى موسم بيليكانز.

وقدّم غيدي المولود في ملبورن ولم يتخطّ العشرين من العمر، أداءاً مذهلاً وأنهى المباراة برصيد 31 نقطة و10 تمريرات حاسمة وتسع متابعات.

كما أحرز الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر، أكبر لاعب في التشكيلة الأساسية لفريق أوكلاهوما (24 عاماً)، 32 نقطة، بينما أنهى لو دورت البالغ 23 عاماً المباراة مع 27 نقطة.

