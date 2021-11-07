سيكسرز يواصل انتفاضته ويعزز صدارته للمنطقة الشرقية

وجدد سيكسرز فوزه على بولز بعد ثلاثة أيام من تغلبه عليه 103-98 في فيلادلفيا، ورفع غلته من الانتصارات الى ثمانية حتى الآن هذا الموسم مقابل خسارتين.

وفرض النجم الكاميروني جويل إمبيد نفسه نجما للمباراة بتحقيقه "دابل دابل" مع 30 نقطة و15 متابعة، وأضاف البديل التركي فرقان قرقماز 25 نقطة مع ست متابعات، فيما لم ينفع تألق زاش لايفين وديمار ديروزان شيكاغو بولز من تلقي الخسارة الثانية والثالثة في تسع مباريات هذا الموسم.

وسجل لايفين 32 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف ديروزان 25 نقطة.

وعزز سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية أمام ميامي هيت الذي استعاد توازنه بفوز صعب على ضيفه يوتا جاز 118-115 مع تألق لافت لوافده الجديد نجم تورونتو رابتورز السابق كايل لاوري صاحب "تريبل دابل" بتسجيله 20 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

ويدين هيت بفوزه السابع هذا الموسم إلى أسلوب لعبه الجماعي خصوصا في الهجوم، ففضلا عن تألق لاوري، كان البديل تايلر هيرو أفضل مسجل في صفوفه برصيد 29 نقطة، وأضاف جيمي باتلر 27 نقطة.

وفرض ميامي هيت أفضلية نسبية في الشوط الأول بعدما حسمه بفارق ثلاث نقاط 55-52 (الربع الأول 27-24، والثاني 28-28)، لكنه وجد نفسه متعادلا خلال الربع الثالث (74-74) قبل أن يحسمه في صالحه 32-26 ويوسع الفارق في نهايته إلى تسع نقاط (87-78).

وانتفض يوتا بقيادة نجمه دونوفان ميتشل، صاحب 37 نقطة، في الربع الأخير وكسبه 37-31 دون أن يتجنب الخسارة الثانية هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وانفرد ميامي هيت بالمركز الثاني في المنطقة الشرقية، فيما تراجع يوتا الى المركز الثاني في المنطقة الغربية خلف غولدن ستايت ووريرز المتصدر.

ومني لوس أنجليس ليكرز بخسارته الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم عندما سقط أمام مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 90-105.

وتأثر ليكرز كثيرا بغياب نجمه "الملك" ليبرون جيمس بسبب الإصابة في عضلات البطن، حيث فشل خماسيه الأساسي في تخطي حاجز 10 نقاط وكان أفضلهم راسل وستبروك برصيد ثماني نقاط مع تسع متابعات، فيما كان البديلان مالك مونك والمخضرم كارميلو أنتوني أفضل مسجلين مع 13 نقطة للأول و12 للثاني.

في المقابل، برز داميان ليلارد في صفوف الفائز مع 25 نقطة وست تمريرات حاسمة.

وفي باقي المباريات، فاز دالاس مافريكس على بوسطن سلتيكس 107-104، وفينيكس صنز على أتلانتا هوكس 121-117، ودنفر ناغتس على هيوستن روكتس 95-94.