سلتيكس يواصل تألقه ودونتشيتش يُبدع

وسجّل دونتشيتش 33 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود مافريكس للفوز على دنفر ناغتس 127-99.

وفي سن الـ 23 و263 يومًا، وفي مباراته الـ 279، أصبح ثاني أصغر لاعب وثاني أسرع لاعب في تاريخ الدوري يبلغ الخمسين "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية).

وكان أوسكار روبرتسون في سن الـ 23 عاما و32 يومًا قد حقّق هذه العلامة في مباراته الـ 111.

هذه المرة الـ25 التي يسجل فيها النجم السلوفيني 30 نقطة على الأقل في خضم احرازه لثلاثية مزدوجة. إذ حقّق أربع "تريبل دابل" من 30 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها هذا الموسم.

وجاء تألق دونتشيتش في مواجهة دنفر ناغتس الذي غاب عنه نجمه الصربي نيكولا يوكيتش بسبب بروتوكول كوفيد-19.

وفي نيو أورليانز، عزّز سلتيكس رصيده إلى 13 انتصاراً و3 هزائم بعد تفوّقه على بيليكانز 117-109.

وتمكن اللاعبون الأساسيون الخمسة في صفوف سلتيكس من تخطي العشر نقاط في المباراة، في حين كان جايلن براون أفضل مسجّل للفريق بـ 27 نقطة مع 10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة واضاف ديريك وايت 26 نقطة.

وفي فيلادلفيا، قاد الكاميروني جويل إمبيد فريقه سيفنتي سيكسرز للتفوّق على ميلووكي باكس بقيادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 110-102.

وأحرز أمبيد من جانب الفريق الفائز 32 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة، فيما سجّل أنتيتوكونمبو 25 نقطة و14 متابعة لباكس.

