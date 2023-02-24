سلتيكس ينجو أمام بايسرز بعد التمديد وفوز صعب لناغتس

دخل جايسون تايتوم، نجم سلتيكس، الى المباراة قادمًا من مباراة كل النجوم "أول ستار" نهاية الأسبوع الماضي، وقاد بوسطن مسجلاً 31 نقطة، بما فيها آخر أربع في التمديد.

ولم يحقق تايتوم بداية مثالية في المباراة مع عودة المنافسات للمرة الاولى منذ استراحة مباراة كل النجوم، ولكنه أنهى مع "دابل دابل" مضيفًا 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

في كليفلاند، سجل مايكل بورتر جونيور الثلاثية السابعة عشرة لناغتس في الأمسية قبل 2:15 دقيقتين من النهاية عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه 111-109، لتكون التسديدة الحاسمة للفوز.

أحرز بورتر وكنتافيوس كالدويل-بوب سويًا 10 ثلاثيات، فيما حقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش الـ"تريبل دابل" رقم 22 له هذا الموسم مع 24 نقطة، 18 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

عاد الكندي جمال موراي من غياب ست مباريات بسبب الاصابة وسجل 16 نقطة لناغتس.

في فيلادلفيا، سجل توبياس هاريس ثلاثية قبل 39.1 ثانية من نهاية المباراة ليمنح سفنتي سيكسرز التقدم أمام ممفيس غريزليز للمرة الأولى منذ الدقائق الاولى، قبل أن يمضي ويحقق فوزًا صعبًا 110-105.

قاد جيمس هاردن سيكسرز مع 31 نقطة فيما أضاف الكاميروني جويل إمبيد 27 نقطة و19 متابعة.

ليكرز يسقط ووريرز



وأطلق لوس أنجليس ليكرز حملته الأخيرة لبلوغ الملحق المؤهل إلى الأدوار الاقصائية بفوزه 124-111 على غولدن ستايت ووريرز.

سجل ليبرون جيمس 13 نقطة وأضاف أنتوني ديفيس 12 لليكرز الذي قاده ماليك بيزلي مع 25 نقطة و68 نقطة من لاعبي الاحتياط ضد ووريرز المنقوص من ستيفن كوري والكندي أندرو ويغينز.

كانت هناك أخبار سيئة لليكرز في وقت مبكر حيث خرج الوافد الجديد دانجيلو راسل في الربع الأول بسبب التواء في الكاحل.

في يوتا، سجل الفنلندي لاوري ماركانن 43 نقطة، بما فيها ثلاث رميات حرة قبل 4.6 ثوان من نهاية التمديد، ليقود جاز للفوز 120-119 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.