سلتيكس يعزز وصافة الشرقية بفوزه على بولز ودورانت يقود عودة نتس



مع اكتمال عقد الفرق الستة المتأهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" عن الشرقية، تنحصر المنافسة على الترتيب النهائي لها.



ويحتل بوسطن بفضل فوزه الثالث تواليًا المركز الثاني خلف ميامي هيت المتصدر قبل مباراتين على نهاية الموسم المنتظم.



وفي حين سيكفي ميامي فوز واحد من آخر مباراتين ضد أتلانتا هوكس وأورلاندو ماجيك المتذيل لضمان الصدارة، تتجه الأنظار على من سيخطف الوصافة بين سلتيكس، ميلووكي باكس حامل اللقب وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

كان جايلن بروان أفضل مسجل في اللقاء مع 25 نقطة، علمًا أنّ خمسة لاعبين من سلتيكس وصلوا أقله إلى عتبة العشر نقاط، ليلحقوا بشيكاغو بولز الذي يحتل المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، الخسارة الثالثة تواليًا.

أضاف آل هورفورد وجايسون تايتوم 17 و16 نقطة تواليًا و10 متابعات لكل منهما و8 تمريرات حاسمة للأخير.

قال هورفورد: "دخلنا إلى المباراة بطاقة عالية"، مؤكدًا أن الفريق كان مصممًا على الحفاظ على فورمته بعد إصابة لاعب الارتكاز روبرت وليامس بإصابة قوية في ركبته الشهر الفائت.

وتابع: "كنا ندرك أن المباراة مهمة بالنسبة لنا. أردنا العودة إلى الطريقة التي كنا نلعب فيها قبل إصابة روب. دخلنا بطاقة عالية اليوم ونجحنا في الحفاظ عليها طيلة اللقاء" الذي تقدم فيه سلتيكس من بدايته حتى النهاية.

وبهذا الانتصار، يكون سلتيكس قد وصل إلى 50 فوزًا في الدوري المنتظم للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018، وهو ما يسعد مدربه إيمي أودوكا بعد بداية بطيئة للموسم.

قال الرجل الذي تولى المهام في حزيران/يونيو الماضي "عندما وقّعت هنا، كان أمر مسلّم به أننا سنحقق 50 فوزًا، هذه التوقعات. إنه أمر جيد أن نحقق ما توقعناه".

دورانت "تريبل دابل"



في مكان آخر في الشرقية، عوّض بروكلين نتس الذي سيخوض الملحق المؤهل إلى الـ"بلاي أوف"، تأخره بفارق 21 نقطة أمام مضيفه نيويورك نيكس، بعد أن سجل 38 نقطة في الربع الأخير مقابل 16 لخصمه ليحقق فوزه الثاني تواليًا.



قاد دورانت العودة بفضل تريبل دابل تمثلت بـ32 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات فيما أضاف كايري إرفينغ 24 نقطة، 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

إلا أنّ دورانت أقر أنّه لا يحب التواجد في هذه المواقف "إنه أمر خطر، أكره أن أكون متأخرًا (بالنتيجة) هكذا. أكره أن أكون هذا الفريق، أن نتأخر ونقاتل من أجل العودة. لا أريد أن يكون هذا أمرًا عاديًا في الفريق".

وتابع: "ولكن سنواجه هكذا مواقف ويجب أن نبقى يدًا واحدة، ونقدم الاداء الذي يتوجب علينا تقديمه بغض النظر عن النتيجة. هذا ما استندنا إليه الليلة. تمتعنا بروح رائعة في الشوط الثاني".

في الغربية، تفوق دالاس مافريكس الذي بلغ الأدوار الاقصائية على مضيفه ديترويت بيستونز الذي بات خارج المنافسات 131-113 بفضل 26 نقطة، 14 تمريرة حاسمة و8 متابعات لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش خلال 34 دقيقة فقط على أرض الملعب، فيما أضاف جايلن برونسن 24 نقطة.

أما فينيكس صنز الذي ضمن صدارة الغربية والدوري، مُني بخسارة 113-109 أمام مضيفه لوس أنجليس كليبرز الذي سيخوض الملحق، بفضل 24 نقطة من نورمان باول.

وأراح صنز في المباراة العديد من نجومه أبرزهم ديفن بوكر، كريس بول، جاي كراودر ودي أندري أيتون.