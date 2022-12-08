سلتيكس يتجاوز عقبة صنز بنجاح

سجل كل من جايلن براون وجايسون تايتوم 25 نقطة ليقودا سلتيكس لفوزه الـ21 هذا الموسم مقابل 5 هزائم، فيما بات سِجِل صنز 16-9.

واستفاد نيو أورليانز بيليكانز من سقوط صنز وخطف منه صدارة الغربية بفوزه 104-98 على ضيفه ديترويت بيستونز ليعزز سجله إلى 16-8.

تأخر صنز 69-42 عند الاستراحة، أكبر فارق يتأخر به هذا الموسم بين الشوطين، ووصل إلى 45 نقطة في الربع الثالث.

قال تايتوم "كان هناك اندماجًا كبيرًا وقمنا بالهجمات الصحيحة. سددنا الكثير من الكرات الناجحة اليوم".

سلتيكس الذي سقط في نهائي الموسم الماضي أمام غولدن ستايت ووريرز، عزز سجله إلى 10-3 خارج أرضه.

رحّب فينيكس بعودة كريس بول الذي غاب لشهر بسبب إصابة في كعب القدم، وسجل أربع نقاط ومثلها متابعات وتمريرات حاسمة في 25 دقيقة.

في ممفيس، سجل مورانت 26 نقطة، 13 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود غريزليز للفوز 123-102 على ثاندر.

وبات ابن الـ23 عامًا أول لاعب في تاريخ ممفيس يحقق تريبل دابل ست مرات في مسيرته.

قال بعد الانجاز "يعني لي ذلك الكثير. يعود الفضل لزملائي ومدربيّ للمساهمة في ذلك وتألقي على أعلى المستويات".

سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 35 نقطة وأضاف ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وساهم جرو هوليداي بـ31 نقطة ليقودا ميلووكي باكس للفوز 126-113 على ضيفه ساكرامنتو كينغز.

يحتل باكس وصافة الشرقية ويملك ثاني أفضل سجل في الدوري (18-6).

في بروكلين، سجل كايري إرفينغ 33 نقطة، الأعلى في المباراة، مع 9 تمريرات حاسمة و5 متابعات و4 تصديات للكرة، فيما أضاف كيفن دورانت 29 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة ليقودا نتس للفوز 122-116 على تشارلوت هورنتس.

في يوتا، سجل الإيطالي سيموني فونتيكيو السلة الحاسمة قبل 1.4 ثانية من النهاية ليمنح فريقه فوزًا مثيرًا على ووريرز 124-123.

كان لاعب ووريرز جوردان بول أفضل مسجل في المباراة مع 36 نقطة، إلا أن تمريرته السيئة مهّدت لسلة فونتيكيو الحاسمة.

كان جوردان كلاركسون الأفضل في جاز مع 22 نقطة فيما أضاف الإيطالي 18 نقطة من مقاعد البدلاء، أسوة بماليك بيزلي.

سجل زيون وليامس 29 نقطة و10 متابعات ليمنح بيليكانز الفوز 104-98 على بيستونز ليرتقي إلى صدارة الغربية بانتصار خامس تواليًا.





