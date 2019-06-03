ستيف كير لا يعوّل على كلام كلاي تومسون!

تحدث ستيف كير مدرب غولدن ستايت ووريرز عن إصابة لاعب فريقه كلاي تومسون خلال اللقاء الثاني مع تورونتو رابتورز فجر الاثنين.

وخرج تومسون مصاباً في بداية الربع الرابع حيث اتضح انه يشكو من العضلة الخلفية اليسرى إثر هبوط خاطئ أثناء محاولته تسديد ثلاثية.

وقال كير: "قال لي كلاي إنه على ما يرام والإصابة ليست بالغة، يجب أن نرى ماذا يعني ذلك ينبغي الانتظار أكثر".

وأضاف: "يمكن لكلاي أن يكون نصف ميت ويقول لك إن كل شيء على ما يرام".

وسجل كلاي خلال اللقاء 25 نقطة قبل إصابته وخروجه.

وأصيب لاعب آخر من غولدن ستايت في هذا اللقاء هو كيفون لوني الذي هبط على كتفه بعد صراع على الكرة مع كاوي ليونارد.

وقال المدرب: "لديه شيء في الكتف، هنا أيضاً يجب الانتظار".

وحقق ووريرز الفوز 109-104 في اللقاء الثاني ليعادل السلسلة مع تورونتو رابتورز.