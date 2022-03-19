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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

ستيفن كوري يغيب عن غولدن ستايت ووريرز للإصابة

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تلقى غولدن ستايت ووريرز المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه ستيفن كوري عن الفريق لفترة لا تقل عن أسبوعين بسبب الإصابة.

ويحتل ووريرز المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق القسم الغربي بعد أن فاز في 47 مباراة مقابل 23 خسارة.

غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري الدوري الأميركي للمحترفين
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