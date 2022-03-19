ستيفن كوري يغيب عن غولدن ستايت ووريرز للإصابة من قبل beIN SPORTS March 19, 2022 11:31 تلقى غولدن ستايت ووريرز المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه ستيفن كوري عن الفريق لفترة لا تقل عن أسبوعين بسبب الإصابة. ويحتل ووريرز المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق القسم الغربي بعد أن فاز في 47 مباراة مقابل 23 خسارة. غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري الدوري الأميركي للمحترفين السابق ليبرون جيمس يتألق ويقود ليكرز اقرأ التالي آخر الأحداث March 19, 2022 11:31 ستيفن كوري يغيب عن غولدن ستايت ووريرز للإصابة March 19, 2022 10:31 ليبرون جيمس يتألق ويقود ليكرز للفوز على رابتورز March 18, 2022 09:27 صديق باي يقود ديترويت للفوز على ماجيك March 17, 2022 09:39 دالاس يوقف انتصارات بروكلين March 16, 2022 10:01 إيرفينغ يسجل 60 نقطة ويقود نتس للفوز على ماجيك March 15, 2022 09:20 60 نقطة لتاونز تمنح مينيسوتا الفوز March 14, 2022 09:49 53 نقطة لدورانت ورقم جديد لليبرون جيمس March 13, 2022 23:04 دورانت يسجل 53 نقطة ويقود نتس لفوز مثير على نيكس March 13, 2022 11:18 تومسون يستعيد أمجاده وخسارة مفاجئة لميامي March 12, 2022 11:03 50 نقطة لليبرون وسقوط فينيكس