ستيفن كوري يغيب عن غولدن ستايت ووريرز للإصابة

من قبل beIN SPORTS March 19, 2022 11:31 تلقى غولدن ستايت ووريرز المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه ستيفن كوري عن الفريق لفترة لا تقل عن أسبوعين بسبب الإصابة.