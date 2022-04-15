ستيفن كوري "متفائل جداً" بشأن عودته أمام دنفر

وأكد كوري الغائب عن الملاعب منذ ما يقرب من شهر بسبب التواء في أربطة قدمه اليسرى، إنه لن يفوت دقيقة واحدة من عودة ووريرز إلى "بلاي أوف"، في برنامج زميله "استعراض درايموند غرين".

وأوضح صانع الألعاب والفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب عامي 2015 و2016 "كان الهدف دائماً (الاستعداد) للمباراة الأولى، ولا يزال كذلك".

وتابع بعدما شارك في تدريب فريقه الأربعاء "(أنا) متفائل جداً بأنها ستكون (عودة جيدة) في المباراة الأولى".

ويتذكر اللاعب البالغ 34 عاماً والمتوج بطلاً للدوري مع ووريرز في أعوام 2015 و2017 و2018 "لم نخض الأدوار الإقصائية منذ عامين. أنا متحمس جداً لأنني أعرف مدى إعجابي بهذه الأجواء. لا أريد تفويت أي شيء".

وبعد نصف أول رائع من الموسم، هبط أداء ووريرز قليلاً بعد مباراة كل النجوم، لينهي الموسم العادي في المركز الثالث في المنطقة الغربية، خلف المتصدر فينيكس صنز ووصيفه ممفيس غريزليز.

وتكاد صفوف ووريرز تكتمل مع العودة المرتقبة للنجم الآخر كلاي طومسون قبل مواجهة دنفر ناغتس بقيادة الصربي نيكولا يوكيتش الأحد في المباراة الأولى من سلسلة من 7 مباريات.

