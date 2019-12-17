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كأس العالم للأندية

الدوري الأميركي للمحترفين

ستيرن لا يزال في حالة خطيرة بعد نزيف الدماغ

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أعلنت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين الثلاثاء أن الحالة الصحية لرئيسها السابق ديفيد شتيرن الذي تعرض لنزيف في الدماغ الخميس في نيوروك "لا تزال خطيرة".

Reuters

وأوضحت الرابطة في بيان "لا يزال المفوض الشهير للدوري الأميركي للمحترفين ديفيد ستيرن لا يزال في حالة خطيرة بعد نزيف الدماغ في حالة خطيرة بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة يوم الخميس لعلاج نزيف مفاجئ في الدماغ" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضافت الرابطة "يتلقى الكثير من العناية ويحيط به مقربون منه. عائلة ستيرن والجميع في الدوري الأميركي للمحترفين يقدرون زخم الدعم الذي لا يصدق. يبقى تفكيرنا وصلواتنا مع ديفيد وعائلته".

وانهار ستيرن (77 عاما) في مطعم في نيويورك قبل نقله بسرعة إلى مستشفى في المدينة.

وقاد ستيرن رابطة الدوري من 1984 إلى 2014، قبل استبداله بمساعده آدم سيلفر.

وخلال فترة قيادته الرابطة والتي استمرت 30 عامًا، جعل ستيرن بطولة بلاده "استعراضا عالميا" يحلم به كافة اللاعبين من حول العالم ويستقطب أكبر الأسماء التجارية والإعلانية.
 

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