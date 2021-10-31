سان أنتونيو يفاجئ ميلووكي ويوتا جاز ينهزم

في المباراة الأولى، تقاسم لاعبو سبيرز الأدوار حيث نجح خمسة منهم بينهم اثنان من الاحتياطيين في تخطي حاجز الـ10 نقاط ليقودوا فريقهم إلى تحقيق فوزهم الثاني هذا الموسم مقابل 4 هزائم.

وكان أفضل المسجلين في صفوف الفائز ديجونت موراي مع 23 نقطة وأضاف ديريك وايت وبرين فوربيس 17 و16 توالياً.

أما في صفوف الخاسر الذي غاب عنه بروك لوبيز وجروي هوليداي ودونتي فينتشنسو لإصابات مختلفة، فكان أفضل مسجليه النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مع 28 نقطة و13 متابعة.

وظلت النتيجة متقاربة حتى نهاية الربع الثالث، قبل أن تميل الكفة الى سبيرز في الربع الأخير الذي تفوق فيه على منافسه 33-26.



خسارة أولى

ومني يوتا جاز بأول خسارة له هذا الموسم بسقوطه أمام شيكاغو بولز 99-107 بفضل تألق نجم الأخير ديمار ديروزان الذي سجل 32 نقطة بالإضافة الى 26 نقطة بواسطة زاك لافين الذي لم يكمل المباراة لإصابة في إبهامه.

ويبدو ان غياب نجم شيكاغو بولز باتريك وليامس حتى نهاية الموسم المنتظم لم تؤثر على عروض فريقه بدليل بأنه يحتل مركزاً بين رباعي المقدمة في المنطقة الشرقية.

وكانت نقطة التحول في المباراة الفترة بين نهاية الربع الثالث ومطلع الربع الأخير عندما سجل شيكاغو 18 نقطة مقابل 5 فقط لمنافسه.



انطلاقة قوية

وتابع واشنطن ويزاردز انطلاقته القوية هذا الموسم بفوزه على بوسطن سلتيكس 115-112 بعد التمديد مرتين وذلك بفضل تألق هدافه برادلي بيل صاحب 36 نقطة ومساهمة كايل كوزما الذي سجل 17 نقطة و17 متابعة (رقم قياسي شخصي).

والفوز هو الخامس لويزاردز مقابل خسارة واحدة ليحقق أفضل انطلاقة له منذ موسم 2005-2006.

وكان أبرز مسجل في صفوف بوسطن، جايلين براون مع 34 نقطة وأضاف جايسن تايتوم 27 نقطة مع 15 متابعة. يذكر أن بوسطن كان يخوض ثالث وقت إضافي له في ست مباريات لعبها منذ مطلع الموسم الحالي.

وتغلب ديترويت بيستونز على أورلاندو ماجيك 110-103. وكان أفضل مسجل في صفوف الفائز جيرامي غرانت مع 22 نقطة.

وفي المباريات الأخرى، فاز دنفر ناغتس على مينيسوتا تمبروولفز 93-91، وتورونتو رابتورز على إنديانا بايسرز 97-94، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أتلانتا هوكس 122-94، وميامي هيت على ممفيس غريزليز 129-103، وفينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز 101-92، ونيويورك نيكس على نيو أورليانز بيليكانز 123-117، وغولدن ستايت ووريرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 103-82.

