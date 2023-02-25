ساكرامنتو كينغز يُسقط كليبرز بعد شوطين إضافيين

والنقاط الـ351 هي ثاني أعلى رصيد في تاريخ الدوري، وراء فوز ديترويت بيستونز على دنفر ناغتس 186-184، بعد ثلاثة أشواط إضافية في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 1983.

وتوّج مهرجان لوس أنجليس ليلة من العروض الفردية المميزة، فسجّل مالك مونك 45 نقطة بعد نزوله بديلاً مع ساكرامنتو.

زرع ثلاثية قبل 2.1 ثانيتين من انتهاء الوقت الأصلي فارضاً التمديد (153-153)، قبل أن يهدر نجم كليبرز كواهي لينارد سلة الفوز في الرمق الأخير.

سجّل مونك رميتين حرّتين معادلاً الأرقام في الوقت الإضافي، وعندما أهدر بول جورج سلة أخرة كانت ستحقق الفوز لكليبرز، خاض الفريقان شوطاً إضافياً ثانياً.

وكان كليبرز قد تقدّم بفارق 14 نقطة قبل 4:25 دقائق من نهاية الوقت، ثم ست نقاط قبل 1:57 دقيقة في الشوط الإضافي الثاني، لكن كينغز لم يستسلم.

ثلاثية أخرى من مونك وسرقة ثم سلة من دي أرون فوكس منحت ساكرامنتو التقدّم، قبل أن يهدر لينارد وزميله الفرنسي نيكولا باتوم فرصة الحسم في الثواني القاتلة.

وأنهى فوكس المباراة برصيد 42 نقطة، علماً ان سبعة من لاعبي كينغز سجّلوا عشر نقاط أو أكثر.

قال مونك إن الشكوك حول إمكانية مواصلة كينغز، ثالث المنطقة الغربية (34-25)، تألقه في الخط المستقيم الأخير قبل الأدوار الاقصائية، قد ألهمته "أخذت الامور على عاتقي نوعاً ما، أن أخرج وألعب بشكل قوي. أعتقد ان زملائي ساروا على نهجي".

ولدى الخاسر، كان لينارد أفضل مسجل (44 نقطة) وأضاف بول جورج 34 نقطة و10 متابعات والموزع المخضرم راسل وستبروك الذي خاض مباراته الأولى مع كليبرز بعد انتقاله من لوس أنجليس ليكرز، 17 نقطة و14 تمريرة حاسمة قبل خروجه بالأخطاء الستة في الشوط الإضافي الثاني.بدوره، قال تايرون لو مدرب كليبرز خامس المنطقة الغربية (33-29) "أعتقد انها كانت مباراة رائعة، خصوصاً بالنسبة للمشجعين. مباراة مجنونة، الكثير من اللحظات العاطفية والتقلبات".

إصابة يانيس في الركبة



وحقق ميلووكي باكس الفوز على ضيفه ميامي هيت 128-99، إلا انه خسر نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو .

وخاض اليوناني المواجهة رغم إصابة في معصمه تعرّض لها قبل أسبوع "كل النجوم"، لكن أفضل لاعب مرتين في الدوري خرج من الربع الأول مصاباً بركبته اليمنى.

رغم ذلك، حقق ميلووكي فوزه الثالث عشر توالياً، مقلّصاً الفارق إلى فوز واحد مع متصدر المنطقة الشرقية بوسطن سلتيكس (43-17).

تفوّق ميلووكي على هيت 43-32 في الشوط الأوّل محافظاً على تقدمه حتى النهاية، بفضل 24 نقطة للموزع جرو هوليداي و17 للاعب الارتكاز بروك لوبيز.

وأضاف العائد بوبي بورتيس، بعد غياب 11 مباراة بسبب الاصابة، 18 نقطة و11 متابعة للفائز بعد نزوله بديلاً.

وعلّق مدرب باكس مايك بودنهولز على إصابة يانيس التي لم يشاهدها "أنا متأكد ان ركبته ارتطمت بأحد اللاعبين خلال محاولة صعوده نحو السلة او بحالة مراقبة فردية، ولم يكن قادراً على العودة".

ولدى ميامي، سابع المنطقة الشرقية، كان جيمي باتلر أفضل مسجل (23 نقطة) واضاف بام أديبايو 18 وتايلر هيرو 14.

وفي واشنطن، عادل لاعب فريق كل النجوم جوليوس راندل أفضل رصيد له مسجلاً 46 نقطة، خلال فوز فريقه نيويورك نيكس على مضيفه ويزاردز 115-109.

وزرع راندل سبع رميات ثلاثية مساهماً في تعويض نيكس تخلفه بفارق 19 نقطة، ليحقق فريقه فوزه الرابع توالياً ويعززّ مركزه السادس في المنطقة الشرقية.

12 ثلاثية لتومسون



وزرع كلاي تومسون 12 ثلاثية معادلاً أفضل رصيد له هذا الموسم بـ42 نقطة، خلال فوز فريقه غولدن ستايت ووريرز على هيوستن روكتس 116-101.

وافتقد حامل اللقب لموزعه النجم ستيفن كوري، إلى جانب دريموند غرين والكندي أندرو ويغنز، لكن تومسون حمله لتعويض خسارة اليوم السابق أمام ليكرز في لوس أنجليس.

وفي أتلانتا، سجّل تراي يونغ 34 نقطة ليقود هوكس إلى الفوز على كليفلاند كافالييرز 136-119، وذلك بعد إقالة المدرب نايت ماكميلان الثلاثاء.

وفي شيكاغو، أحرج بولز ضيفه بروكلين نتس بالفوز عليه 131-87. سجل زاك لافين 32 نقطة لبولز الذي وصل تقدمه إلى خمسين نقطة، أمام فريق اكتفى بتسجيل 29 نقطة في الشوط الأوّل.