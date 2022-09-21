سارفر يعلن عن نيته بيع فينيكس صنز

وكتب سارفر في بيان: "الكلمات التي أشعر بالأسف الشديد بسببها تحجب الآن ما يقرب من عقدين من بناء المنظمات التي جمعت الناس معا - وعززت منطقة فينيكس - بفضل القوة الموحدة لكرة السلة المحترفة للرجال والنساء".

وأضاف "كنت أتوقع أن يمنحني الإيقاف لمدة عام وقتًا للقيام بالتعويض ودرء الجدل بشأني ... ولكن في المناخ القاسي الحالي، أصبح من الواضح أنه لم يعد ممكنًا - أن كل الخير الذي فعلته، أو الذي لا يزال بإمكاني فعله، تجاوزته الأشياء التي قلتها في الماضي"، واصفًا نفسه بأنه "رجل مؤمن، يؤمن أؤمن بالتكفير والطريق إلى المغفرة".

وتابع "لهذه الأسباب، بدأت عملية البحث عن مشترين لصنز وميركوري. لا أريد أن أزعج هذين الفريقين أو الأشخاص الذين يعملون بجد لجلب الفرح والإثارة في كرة السلة للجماهير في جميع أنحاء العالم".

