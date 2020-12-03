روكتس يتخلى عن خدمات وستبروك لصالح ويزاردز

وأمضى وستبروك موسما واحدا في صفوف روكتس وسيلعب في فريقه الجديد بإشراف سكوت بروكس الذي كان مدريه في صفوف اوكلاهوما سيتي ثاندر على مدى 11 موسما.

وكان مدرب روكتس مايك دانتوني قرر التخلي عن تدريبه بعد خسارته أمام لوس انجليس ليكرز في الدور نصف النهائي من المجموعة الغربية. وعلى إثر هذه الاستقالة، أعرب وستبروك وزميله في الفريق جيمس هاردن عن رغبتها بالانتقال الى ناد جديد.

وسجل وستبروك معدلا مقداره 23,2 نقطة، مع 8,3 تمريرات حاسمة و7,1 متابعات خلال مسيرته. كما نجح في تسجيل "تريبل دبل" في 146 مباراة وهو ثاني أفضل رقم في تاريخ الدوري الاميركي وراء اوسكار روبرتسون (181).

وقال مدير عام نادي واشنطن ويزاردز تومي شيبارد "لم نكن لنفرط بفرصة التعاقد مع لاعب بحجم وشخصية راسل وستبروك لا سيما بأننا نخطط في الوقت الحالي للمستقبل القريب والبعيد للفريق".

وأضاف "لكن في المقابل، فإن التخلي عن جون وول أحد اعظم لاعبي النادي لم يكن بالأمر السهل أيضا. ما حققه لنادينا ولمجتمعنا لا يمكن ان ننساه ابدا".

وخاض وول مباراة كل النجوم 5 مرات ويملك معدلا مقداره 19 نقطة، و9,2 تمريرات حاسمة و4,3 متابعات.