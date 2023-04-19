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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

دي أرون فوكس أفضل لاعب حاسم في الدوري الأميركي

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اختير دي أرون فوكس صانع ألعاب ساكرامنتو كينغز الثلاثاء أفضل لاعب حاسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وهي جائزة فردية تمنح للمرة الأولى هذا العام.

AFP

وحصل فوكس (25 عاماً) على 91 صوتاً من أصل 100 ممكنا من لجنة من الصحافيين المتخصصين تم اختيارهم من قبل مدربي الأندية في الدوري. 

وأنهى صانع الألعاب الموسم العادي مع متوسط 25 نقطة و6 تمريرات حاسمة و4 متابعات وصدة في المباراة. كما سجل 194 نقطة "حاسمة"، أي أنه سجل خمس نقاط على الأقل في الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة كانت نتيجتها غير محسومة.

وقال فوكس "أقول دائماً لا تخافوا من الفشل. لا يمكننا النجاح في كل رمية، لكن زملائي ومدربي وضعوني في وضع يسمح لي بذلك، لذا فإن أقل ما يمكنني فعله هو أن أكون واثقاً وتنفيذ بعض الرميات المهمة".
 

ساكرامنتو كينغز الدوري الأميركي للمحترفين دي أرون فوكس
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