دورانت يرفض تفعيل عامه الأخير من عقده مع ووريرز

وتعرض أفضل لاعب في نهائي 2017 و2018 وأفضل لاعب في الدوري عام 2014، لتمزق في وتر أخيل الأيمن في الربع الثاني من المباراة الخامسة لسلسلة نهائي الدوري التي خسرها فريقه أمام تورونتو رابتورز، وخضع لعملية جراحية ناجحة.

وسيغيب دورانت، البالغ 30 عاما، عن الملاعب الموسم المقبل من أجل الخضوع لعملية إعادة التأهيل، على أن يعمل في الموسم التالي لاستعادة كامل عافيته والعودة الى قمة عطائه، ما سيغير المعطيات بالنسبة للأندية التي كانت ترغب بضمه لكنها ليست مستعدة الآن من أجل انتظاره حتى يستعيد كامل عافيته.

وبلغ معدل دورانت هذا الموسم في الدوري 26 نقطة مع 6,4 متابعات و5,9 تمريرات حاسمة، إلى 1,1 صدة في المباراة الواحدة، وقد رفع أرقامه الى 32,3 نقطة و7,7 متابعات في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف، لكن الحظ عانده بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق في المباراة الخامسة لنصف نهائي المنطقة الغربية ضد هيوستن روكتس، فغاب عن تسع مباريات لفريقه قبل ان يعود في المباراة الخامسة أمام رابتورز، ليصاب مجددا.

ومن المتوقع أن يكون دورانت قبلة اهتمام العديد من الأندية مع افتتاح سوق الانتقالات الحرة الاحد. وعلى الرغم من إمكانية الانتهاء من شروط الصفقات في وقت مبكر، إلا ان قانون الدوري الاميركي يفرض عدم التوقيع على أي عقد جديد قبل السادس من تموز/ يوليو المقبل، ما سيشرع الباب امام اسبوع من التكهنات حول الصفقات بدون أي تأكيد من قبل الفرق لحين إتمام التوقيع.

ومن المتوقع أن ينضم نجوم بوسطن سلتيكس كايري إيرفينغ وتورونتو رابتورز كاوهي لينارد وغولدن ستايت ووريرز كلاي طومسون الى سوق الانتقالات الحرة عند بدء المفاوضات، علما أن طومسون كان تعرض بدوره لتمزق في أربطة الركبة اليسرى في المباراة السادسة من نهائيات الدوري وسيغيب لفترة عن الملاعب الموسم المقبل.

ومن المرجح أن يجعل نيويورك نيكس، وهو من بين ابرز الاندية التي جهزت نفسها ماليا لإجراء تعاقدات كبيرة بعدما خفضت حجم الانفاق على الرواتب للبقاء ضمن قواعد الحد الأقصى المفروضة من رابطة الدوري (ساليري كاب)، من دورانت أولويته، فيما بات وكيل اعماله في نيويورك جاهزا لدراسة العقود.