دورانت جاهز لخوض مواجهات الـNBA

وقال المدرب الكندي لنتس ستيف ناش خلال تمارين الفريق الجمعة إن دورانت سيكون "جاهزًا" لأول مباراة من أصل خمس متتالية خارج الديار بعد أن اضطر للغياب في الفترة الأخيرة بسبب مخالطته أحد المصابين بكوفيد-19.

وسيواجه دورانت فريقه السابق في ملعبه الجديد "شايس سنتر" في سان فرانسيسكو الذي انتقل إليه ووريرز الموسم الفائت، لكن بغياب الجماهير بسبب تدابير فيروس كورونا.

وقال دورانت "أتطلع قدمًا لخوض المباراة. أمضيت سنوات رائعة في غولدن ستايت. أتطلع للعودة إلى باي أرينا، من المؤسف أنه لن يكون هناك جماهير".

وتابع دورانت "ستكون مباراة مختلفة عن الاولى، لقد انخرط جيمس في نظامنا. أتطلع لمباراة جيدة".