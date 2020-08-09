خسارة ثالثة توالياً مقلقة لليكرز على أبواب البلاي أوف

تعرض لوس انجلس ليكرز لخسارة ثالثة مقلقة توالياً على أبواب خوض الأدوار الإقصائية بسقوطه أمام إنديانا بيسرز 111-116 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين سقط متصدر المجموعة الشرقية ميلووكي باكس أيضاً أمام دالاس مافريكس.

وفرض تي جاي وارن نفسه نجماً للمباراة الأولى بتسجيله 39 نقطة رافعاً رصيده إلى 4 انتصارات مقابل خسارة واحدة منذ استئناف نشاط الدوري في فقاعة اورلاندو.

وقال وارن: "نحن في خط تصاعدي كفريق، إيقاعنا جيد، حيويتنا عالية وبذلنا جهوداً كبيرة خلال المباراة".

وتابع: "نحن كتلة متضامنة، يتعيّن علينا الإبقاء على هذا التلاحم بيننا على أبواب البلاي أوف".

ولم تنفع النقاط الـ31 والمتابعات الثماني والتمريرات الحاسمة السبع لنجم ليكرز ليبرون جيمس في إبعاد شبح الخسارة عن فريقه علماً بأنه لم يحظ بمساعدة من زملائه وتحديداً من أنطوني ديفيس الذي اكتفى بتسجيل 8 نقاط فقط، والخسارة هي الثامنة عشر لليكرز متصدر المجموعة الغربية مقابل 51 انتصاراً.



لكن وعلى الرغم من الخسارة، أعرب مدرب ليكرز فرانك فوغل عن تفاؤله بقدرة فريقه على أن يكون في الموعد في البلاي أوف بقوله: "أعتقد بأنّ ما يحصل لنا الآن سيقوينا، نحن نواجه دفاعات قوية جداً وهذا الأمر أفضل طريقة لنا لكي نستعد، أنا متفائل من الطريقة التي نلعب بها".



في المقابل، قلب دالاس مافريكس تخلفه أمام ميلووكي باكس ليفوز عليه في الوقت الإضافي 136-132.

وسجل مافريكس آخر 7 نقاط في الوقت الأصلي ليفرض التعادل ويجر منافسه إلى وقت إضافي سجل فيه النقاط التسع الأولى في طريقه إلى تحقيق الفوز.

وواصل لاعب الارتكاز السلوفيني لوكا دونشيتش تألقه في الآونة الأخيرة بتسجيله تريبل دبل مع 36 نقطة و19 تمريرة حاسمة و14 متابعة.



وقال دونشيتش: "يتعين علينا الاستمرار في تطوير مستوانا، يجب ان نواصل اللعب بهذه الطريقة".

-سلسلة انتصارات فينيكس-



وحقق فينيكس صنز فوزه الخامس توالياً منذ الاستئناف (أفضل سلسلة له منذ عام 2014) بتغلبه على ميامي هيت 119-112 بفضل 35 نقطة لديفن بوكر.



وتغلب لوس آنجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 122-117 في غياب نجمه لينارد كاوهي الذي قرّر مدربه إراحته للأدوار الإقصائية.



وفي غيابه تولى مهمة بول جورج تسجيل النقاط مع 21 نقطة في حين كان سي جاي مالكولوم أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 29 نقطة.



وقاد الصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناغتس إلى الفوز على يوتا جاز 134-132 بعد وقتين إضافيين بتسجيله 30 نقطة و11 متابعة.