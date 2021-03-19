جيمس يقود ليكرز للفوز على هورنتس

على ملعب "ستايبلس سنتر"، قاد جيمس ليكرز لفوزه الرابع توالياً على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 116-105، وذلك بتسجيله 37 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة، فيما ساهم الألماني دينيس شرويدر بـ22 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة.

وتقدم حامل اللقب في ترتيب المنطقة الغربية الى المركز الثاني على حساب فينيكس صنز الذي مني بهزيمته الخامسة فقط في آخر 23 مباراة وجاءت على يد متذيل الترتيب مينيسوتا تمبروولفز 119-123 بعدما عجز عن إيقاف الثنائي أنتوني إدواردز (42 نقطة) وكارل-أنتوني تاونز (41) رغم جهود ديفن بوكر (35 نقطة).

وجاء الفوز رغم استمرار غياب نجمه الآخر أنتوني ديفيس بسبب الإصابة ورغم جهود الواعد لاميلو بول الذي تألق في مسقط رأسه ضد الفريق الذي يحبه والفريق الذي لعب في صفوفه شقيقه الأكبر لونزو، وذلك بتسجيله 26 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة بدون أن يتمكن من تجنيب هورنتس الهزيمة أمام حامل اللقب.

وحدد "الملك" جيمس وتيرة المباراة بتسجيله 22 نقطة في الشوط الأول بعدما نجح في ثماني من محاولاته التسع، مانحاً فريقه التقدم مبكراً بفارق 18 نقطة لكن هورنتس عاد من بعيد حتى أدرك التعادل في الربع الثالث بتسجيله 19 نقطة مقابل أربع فقط لمضيفه.

إلا أن خبرة جيمس لعبت دورها بمساعدة شرويدر، ووجه الضربة القاضية لآمال الضيوف حين سجل سلة حاسمة في آخر 15 ثانية من اللقاء، ما مهد الطريق أمام ليكرز لفوزه الثامن والعشرين هذا الموسم.

ومني يوتا جاز بالهزيمة أمام واشنطن ويزاردز 122-131 في لقاء تعملق خلاله ثنائي الأخير برادلي بيل (43 نقطة) وراسل وستبروك الذي حقق الـ"تريبل دابل" الثالث عشر له هذا الموسم (35 نقطة مع 15 متابعة و13 تمريرة حاسمة)، ما جعل جهود دونوفان ميتشل (42 نقطة) والأسترالي جو إينغلز (34 بينها 8 ثلاثيات) تذهب سدى.

وفي المباريات الأخرى، حقق بورتلاند ترايل بلايزرز الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 101-93.

وكالعادة، يدين بلايزرز بفوزه إلى داميان ليلارد الذي سجل 36 نقطة، بينها 21 في الربع الأول، فيما ساهم كارميلو أنتوني بـ15 نقطة والتركي إينيس كانتر بـ16 مع 13 متابعة، بينما كان زيون وليامسون الأفضل في صفوف بيليكانز بـ26 نقطة مع 10 متابعات.

وتغلب أتلانتا هوكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 116-93 بفضل جهود تراي يونغ (23 نقطة مع 6 متابعات و9 تمريرات حاسمة)، فيما حقق نيويورك نيكس فوزاً مثيراً على أورلاندو ماجيك 94-93.





