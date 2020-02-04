تكريم خاص لجيانا براينت في مباراة كل النجوم

قرر نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس ألا تنحصر اللفتة التكريمية في مباراة كل النجوم "أول ستارز" السنوية التي تجمع نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بالأسطورة كوبي براينت بل بابنته جيانا أيضاً من خلال ارتداء رقمها في اللقاء المقرر في 16 شباط/فبراير على ملعب "يونايتد سنتر" في شيكاغو.

وكان جيمس من أكثر اللاعبين الذين تأثروا برحيل صديقه براينت عن 41 عاماً في حادث تحطم مروحية تعرض له الأحد الماضي في لوس أنجليس وأدى أيضاً إلى مصرع ابنته جيانا البالغة 13 عاماً وسبعة أشخاص آخرين.

وتكريماً لجيانا، سيرتدي فريق جيمس في مباراة "أول ستارز" الرقم 2 الذي كانت ترتديه في فريق لايدي مامبي التابع لأكاديمية "مامبا" للرياضة التي أسسها والدها الفائز بلقب الدوري الأميركي خمس مرات بقميص ليكرز.

وتحدث جيمس بتأثر كبير الجمعة عن السعادة التي وجدها براينت منذ اعتزاله اللعب عام 2016، من خلال وظيفته الثانية والأهم كرجل عائلة وأب لأربع بنات.

وقال جيمس "شعرت بأن الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت الأسعد بالنسبة له بحسب ما رأيت".

وسيرتدي فريق نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في مباراة "أول ستارز" الرقم 24 الذي ارتداه براينت في الأعوام العشرة الأخيرة من مسيرته، بعد أن ارتدى في الأعوام العشرة الأولى الرقم 8.

ومن المؤكد أن ذكرى براينت ستبقى في الملاعب من الآن وحتى نهاية الموسم الحالي من الدوري ولما بعد ذلك أيضاً، لكن جيمس كشف أن ليكرز يحاول إيجاد الطريقة للتعامل مع هذه الخسارة الفادحة، موضحاً خلال حصة تمرينية للفريق الإثنين "اليوم شكل بداية أسبوع جديد (بعد رحيل براينت). التمرين كان رائعاً اليوم".

وتابع "نواصل التركيز على ما نحن بحاجة إليه من أجل مواصلة الفوز بالمباريات والتحسن والوصول إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه".

لكن الأمور ليست سهلة في ظل الوضع المعنوي الصعب في النادي الذي مثله براينت طيلة مسيرته في الدوري، والسبيل الوحيد لمحاولة تجاوز هذه الكارثة هو التعاضد بحسب ما كشف جيمس، موضحاَ "لا مجال لأحد أن يتجاوز ذلك بمفرده. بالأسبوع الذي اختبرناه، الأسبوع الذي اختبره الجميع، أنت بحاجة للاعتماد على أحد ما من أجل استعادة قوتك. هذا هو السبب الوحيد الذي مكننا من التعامل مع ما حصل، بالتعاضد".

وإلى جانب ارتداء الرقمين 2 و24، ستعتمد صيغة جديدة في مباراة "أول ستارز" هذا العام من أجل تكريم ذكرى براينت.

وسيكون كل ربع من المباراة بمثابة "مباراة مصغرة" من أجل خدمة مكافحة الفقر، مع اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف الوصول إلى رقم معين لكي يحسم الفوز لأحد الفريقين، فريق جيمس أو فريق أنتيتوكونمبو.

وسيتم تصفير النتيجة مع انتهاء كل من الأرباع الثلاثة الأولى، قبل أن يعاد العمل بالنتيجة في بداية الربع الأخير لكن من دون توقيت، على أن يكون الهدف النهائي الذي يتحقق الفوز بموجبه، أن يصل الفريق الذي أنهى الأرباع الثلاثة الأولى متقدماً، إلى النقطة 24 في الربع الأخير لكي يحسم المباراة، وذلك تكريماً لبراينت الذي ارتدى الرقم 24.

ولكي تبسط الأمر، قالت رابطة الدوري أنه إذ كان الفريق متقدماً على منافسه 100-95 في نهاية الربع الثالث، فعليه أن يصل أولاً إلى النقطة 24 في الربع الأخير لكي يفوز بالمباراة، فيما سيكون على الفريق الآخر أن يسبق منافسه للفوز بتسجيله 29 نقطة (5 نقاط أكثر من الفريق الآخر لتعويض النقاط الخمس التي تخلف بها في نهاية الربع الثالث).

وكشفت الرابطة أن عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لمباراة "أول ستارز"، ستشهد عدة محطات تكريمية لبراينت الذي تعهد جيمس بحمل إرثه في ليكرز بحسب ما قاله في أول تعليق له بعد 24 ساعة على المأساة.