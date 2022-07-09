ونشرت إي أس بي أن وذي أثلتيك مضمون الصفقة الجديدة، المتوقع انجازها نهاية الأسبوع، بحيث سيجني صانع اللعب البالغ 31 عاماً 137 مليون دولار في المواسم الثلاثة المقبلة، قبل التمديد لموسمي 2026 و2027.
تقارير: بورتلاند سيمدّد عقد ليلارد سنتين إضافيتين
ونشرت إي أس بي أن وذي أثلتيك مضمون الصفقة الجديدة، المتوقع انجازها نهاية الأسبوع، بحيث سيجني صانع اللعب البالغ 31 عاماً 137 مليون دولار في المواسم الثلاثة المقبلة، قبل التمديد لموسمي 2026 و2027.
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