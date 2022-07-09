تقارير: بورتلاند سيمدّد عقد ليلارد سنتين إضافيتين

من قبل AFP July 9, 2022 14:08 توصّل النجم داميان ليلارد إلى اتفاق مع ناديه بورتلاند ترايل بلايزرز لتمديد عقده سنتين اضافيتين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مقابل 122 مليون دولار اميركي، بحسب عدة تقارير صحافية.