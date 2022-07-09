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الدوري الأميركي للمحترفين

تقارير: بورتلاند سيمدّد عقد ليلارد سنتين إضافيتين

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توصّل النجم داميان ليلارد إلى اتفاق مع ناديه بورتلاند ترايل بلايزرز لتمديد عقده سنتين اضافيتين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مقابل 122 مليون دولار اميركي، بحسب عدة تقارير صحافية.

REUTERS

ونشرت إي أس بي أن وذي أثلتيك مضمون الصفقة الجديدة، المتوقع انجازها نهاية الأسبوع، بحيث سيجني صانع اللعب البالغ 31 عاماً 137 مليون دولار في المواسم الثلاثة المقبلة، قبل التمديد لموسمي 2026 و2027.
 

بورتلاند ترايل بلايزرز الدوري الأميركي للمحترفين داميان ليلارد
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