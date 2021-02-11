"تريبل دابل" لدونتشيتش وليكرز يعاني مجدداً للفوز

حقق السلوفيني لوكا دونتشيتش سابع "تريبل دابل" له هذا الموسم في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، بتسجيله 28 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة وعشر متابعات، ليقود فريقه دالاس مافريكس إلى الفوز 118-117 على أتلانتا هوكس الأربعاء.

في المقابل، احتاج حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز للتمديد للمباراة الثالثة توالياً للتخلص من أوكلاهوما سيتي بفارق نقطة 114-113.

في الأولى، عاد مافريكس إلى المباراة في الربع الأخير بعدما كان متأخراً بفارق تسع نقاط، ليواصل شق طريقه في ترتيب المنطقة الغربية.

وحقق مافريكس أول تقدم في المباراة قبل 5,29 دقائق من انتهائها، عندما سجل دونتشيتش ثلاثية وضعت فريقه في المقدمة 104-101.

وسجل تيم هارداواي جونيور 13 نقطة من أصل نقاطه الـ16 في الربع الرابع، فيما أضاف جايلن برانسون 11 من 21 نقطة في الدقائق الأخيرة لصالح مافريكس.



أما هوكس، الذي سجل له جون كولينز 33 نقطة، وتراي يونغ 25 نقطة وسبع متابعات و15 تمريرة حاسمة فقلص الفارق مرتين إلى نقطة واحدة في الدقيقتين الأخيرتين.

لكن في نهاية المباراة، لم يتمكن أتلانتا من إيصال الكرة إلى يونغ، وجاءت تسديدة المخضرم دانيلو غاليناري قبل تسعة أعشار الثانية من نهاية المباراة خارجاً.

وافتتح مافريكس المباراة بعزف النشيد الوطني للمرة الأولى على أرضه في الموسم الحالي، بعدما أصدرت الرابطة قراراً يُلزم جميع الفرق بالحفاظ على هذا التقليد، بُعيد قرار اتخذه مالك مافريكس مارك كيوبان بعدم عزف النشيد.

كليبرز يتفادى خسارة ثالثة تواليا

وفي مينيسوتا، تفادى لوس أنجليس كليبرز بفوزه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 119-112 خسارة ثالثة تواليا.

وفي ظل غياب بول جورج، حمل عبء التسجيل كواهي لينارد مع 36 نقطة، إلى جانب 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما أضاف زملاؤه لو وليامس 27 نقطة، وريجي جاسكون 15 ونيكولاس باتوم 8 نقاط و10 متابعات.

واستعاد الفريق الخاسر جهود نجمه الدومينيكاني كارل - أنتوني تاونز المتعافى من فيروس كورونا، علما بأنه فقد والدته والعديد من أفراد عائلته بسبب هذه الجائحة.

وبرغم غيابه الذي استمر لفترة 13 مباراة، إلا أن تاونز نجح في تسجيل 18 نقطة و10 متابعات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لابعاد شبح الخسارة عن فريقه.



وفي النهاية يفوز ليكرز

وبخلاف كليبرز، عانى "الجار" ليكرز للفوز بشق الأنفس وبفارق نقطة على أوكلاهوما سيتي ثاندر 114-113 بعد فترتي تمديد.

وهي المرة الثالثة توالياً التي يفوز فيها حامل اللقب بعد التمديد، والفوز السادس توالياً لرجال المدرب فرانك فوغل في أفضل سلسلة في المنطقتين.

وأرخى غياب أنتوني ديفيس بسبب إصابة في وتر أخيل على أداء ليكرز في بداية المباراة حيث تخلف 23 - 37 في الربع الاوّل، قبل أن يستعيد توازنه ويفرض التعادل ومن ثم الفوز.

وبغياب ديفيس ، حمل "الملك" ليبرون جيمس على كاهليه فريقه فسجل رمية ثلاثية فرضت التعادل على الفريقين مع نهاية الشوط الرابع، قبل أن يتحول إلى مدافع شرس خلال اللعبة الاخيرة لثاندر.

خرج جيمس من المباراة على وقع تسجيله 25 نقطة، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة و6 متابعات.





خسارة باكس واستعراض انتيتوكومبو

وعلى ملعب "توكينغ ستيك ريزورت أرينا"، لم تكفِ 47 نقطة و11 متابعة و5 تمريرات حاسمة حققها نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري المنتظم في الموسمين اللأخيرين لإنقاذ فريقه من الخسارة أمام صاحب الأرض فينيكس صنز 124-125.

وتقدم باكس بفارق 12 نقطة مع نهاية الربع الثاني (71-59)، إلا أن صنز عرف كيف يذلل الفارق ويفوز بالمباراة بفضل الثنائي ديفن بوكر (30 نقطة و6 متابعات) وكريس بول (28 نقطة و7 تمريرات حاسمة).

وبرغم الخسارة حافظ باكس على المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف المتصدر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وأمام بروكلين نتس المتصالح مع الفوز أمام إنديانا بايسرز 104-94.

وبرغم الضعف الدفاعي لسيكرز في الربعين الاخيرين، حافظ زملاء كايري إيرفينغ صاحب 35 نقطة و8 تمريرات حاسمة، على تقدمهم الذي وصل إلى 24 نقطة بين الشوطين.