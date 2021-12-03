ترايل بلايزرز يقيل مديره العام بسبب خلق بيئة عمل سيئة

اتُهم الرجل البالغ 56 عامًا الذي شغل منصب المدير العام في ترايل بلايزرز منذ عام 2012، بخلق بيئة عمل سيئة مع التنمر على الموظفين وتخويفهم، وفق ما نشره موقع "ياهو سبورتس" الشهر الماضي.

وأشار التقرير الى أن أولشي كان لما يقرب عقد من الزمن سببًا في إجهاد عقلي وجسدي لموظفي النادي بسبب أفعاله.

وجاء في بيان للنادي "يلتزم بورتلاند ترايل بلايزرز ببناء منظمة تؤثر بشكل إيجابي على زملائنا ومجتمعنا والعالم الذي نعيش ونلعب فيه".

وتابع "بعد الانتهاء من المراجعة المستقلة للمخاوف والشكاوى حول بيئة مكان العمل لدينا في مرافق التدريب، قررت منظمة بورتلاند ترايل بلايزرز إقالة المدير العام ورئيس شؤون كرة السلة نيل أولشي من منصبه، بمفعول فوري، بسبب انتهاكه القواعد السلوكية في بورتلاند تريل بلايزرز".

تمت ترقية حج كرونين إلى منصب مدير عام مؤقت بينما يسعى النادي إلى ايجاد خلف دائم.

ويحتل الفريق المركز الثامن في المنطقة الغربية مع 11 انتصارًا ومثلها هزائم هذا الموسم.

