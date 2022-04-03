تألق دورانت لم يمنع نتس من الخسارة أمام أتلانتا هوكس

واقتنص هوكس فوزه الخامس على التوالي ليقفز إلى المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية، متقدماً بفارق مباراة عن نتس، وشارلوت هورنتس الذي خسر 144-114 من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

منافسة شرسة

وتتنافس هذه الفرق الثلاثة للحصول موقع في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، إذ تخوض الفرق من المراكز السابع إلى العاشر ملحقاً من أجل البطاقتين الأخيرتين، بعد ضمان الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى السادس في المنطقتين الشرقية والغربية التأهل المباشر.

وبالتالي، أنهت الهزيمة الثانية توالياً لنتس آماله في الهروب من الملحق وضمان أحد المراكز الستة الأولى.

وسجل كايري إيرفينغ 31 نقطة، مع غياب جوران دراغيتش بسبب مخاوف كوفيد-19، وبروس براون بسبب الإنفلونزا وسيث كوري لإصابة في الكاحل الأيسر. لذا لم يتمكن أي لاعب آخر في نتس من تسجيل أكثر من عشر نقاط.

وقال مدرب نتس ستيف ناش "لم نلعب جيداً حقاً. لا يمكنني تلطيف الأمر. لم نقدم مباراة كبيرة ولم يلعب عدد كافٍ من اللاعبين بشكل جيد".

وفعل دورانت كل ما في وسعه، ولكن حتى بعدما سجل 19 نقطة في الربع الثالث، وصل نتس إلى الربع الأخير متأخراً بفارق سبع نقاط.

كانت رمياته الثلاثية الثمانية من أصل 10 محاولات، بمثابة أعلى مستوى في مسيرته، وتجاوز أعلى مستوى سابق له بالتسجيل في مسيرته من 54 نقطة سجلها عندما كان مع أوكلاهوما سيتي في العام 2014.

وسجل جيمي باتلر 22 نقطة وأضاف كايل لوري 19 نقطة لهيت الذي حقق فوزه الثالث توالياً.

فيلادلفيا يستعيد توازنه

وفي فيلادلفيا، سجل الكاميروني جويل إمبيد 29 نقطة ليوقف سفنتي سيكسرز سلسلة هزائمه في ثلاث مباريات متتالية، بفوز 144-114 على شارلوت هورنتس.

وكان سيكسرز تعرض للهزيمة أمام فينيكس صنز وميلووكي باكس وديترويت بيستونز المتواضع قبل مباراة السبت على أرضه في مركز "ويلز فارغو".

وإضافة إلى إمبيد الذي حقق 14 متابعة وست تمريرات حاسمة أيضاً، أحرز توبياس هاريس 23 نقطة وخمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

وقال هاريس "كانت تلك مباراة رائعة بالنسبة لنا، بعدما عدنا من خسارة مخيبة للآمال في ديترويت".

وأضاف أن "مجرد القدرة على رفع الوتيرة اليوم والمضي قدماً كان أمراً كبيراً بالنسبة لنا".

وبات سيكسرز قادراً على انتزاع مقعد في الأدوار الإقصائية في حال فوزه الأحد على كليفلاند كافالييرز الذي هزم نيويورك نيكس 119-101.

ووريرز إلى الأدوار الإقصائية

وفي المنطقة الغربية، انتزع غولدن ستايت ووريرز مكاناً له في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2019، بفوز درامي 111-107 على يوتا جاز.

وأنهى كلاي تومسون المباراة برصيد 36 نقطة، وأضاف جوردان بول 31 نقطة لصالح ووريرز الذي وصل إلى نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين في خمسة مواسم متتالية حتى العام 2019، وفاز بثلاثة ألقاب، قبل أن يخسر في البلاي أوف في عامي 2020 و2021.