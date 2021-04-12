تأجيل مباراة مينيسوتا وبروكلين بعد مقتل شاب على يد الشرطة

وقالت الرابطة في بيان "في ضوء الأحداث المأساوية التي وقعت في منطقة مينيابوليس أمس، تم تأجيل مباراة ليلة الاثنين بين مينيسوتا تمبروولفز وبروكلين نتس. اتخذ هذا القرار من قبل رابطة الدوري الاميركي للمحترفين بعد التشاور مع نادي تمبروولفز والسلطات المحلية".

من جهته، قال تبمبروولفز في بيان أيضا "الحدث المأساوي الذي حصل أمس، والذي أودى بحياة داونت رايت، يترك مجتمعنا مرة أخرى في حالة حداد..نعتقد أن تأجيل مباراة الليلة ضد بروكلين نتس هو أفضل قرار".

وهذه ثاني مباراة يتم تأجيلها بسبب وفاة الشاب الأسود بعد لقاء في دوري البيسبول بين مينيسوتا توينز وبوسطن ريد سوكس.

واختتم كل من تبمبروولفز وتوينز ورابطة دوري كرة السلة للمحترفين بيانه الصحافي بتقديم "تعازيهم لعائلة داونت رايت"، الشاب البالغ من العمر 20 عامًا الذي قُتل بعد ظهر الأحد أثناء اعتقاله، بينما كان يقود سيارته مع صديقته في مركز بروكلين، إحدى ضواحي العاصمة.

واعتبرت الشرطة الاثنين أن وفاته كانت "بالخطأ". وقال رئيس شرطة مركز بروكلين تيم جانون في مؤتمر صحافي إن الضابطة "أخرجت سلاحها الناري بدلاً من مسدسها الكهربائي" ما أشعل احتجاجات قريبة من المحكمة حيث تتم مقاضاة شرطي بتهمة قتل جورج فلويد.

واحتج الأحد حوالي 200 متظاهر خارج مركز شرطة بروكلين، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتّجاه المتظاهرين، بحسب ما أفاد مصوّر من خدمة الفيديو التابعة لوكالة فرانس برس كان في المكان.

وبحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ)، انتشر الحرس الوطني في المكان وأعلن رئيس بلدية بروكلين سنتر مايك إليوت حظر تجول يبدأ من الساعة 01,00 حتى السادسة صباح الاثنين.

وكتب رئيس البلدية في تغريدة "نريد ضمان سلامة الجميع. أرجوكم حافظوا على سلامتكم وعودوا إلى منازلكم".



