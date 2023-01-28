بيع قميص ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار

ونالت عملية البيع "القياسية" اهتماما ملحوظا، حيث يتجه نجم لوس أنجليس ليكرز البالغ من العمر 38 عامًا أن يصبح الهدّاف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وباعت دار سوثبي للمزادات في نيويورك القميص الذي ارتداه "الملك" في مباراة مع فريقه السابق ميامي هيت في نهائي الدوري عام 2013، عندما فاز على سان أنتونيو سبيرز في المباراة السابعة ليتوج باللقب.

وحطّم الرقم القياسي السابق البالغ 630 ألف دولار لقميص جيمس الذي ارتداه في مباراة كل النجوم في عام 2020.

يُعتبر قميص مايكل جوردان في نهائي الدوري عام 1998 مع شيكاغو بولز، والذي بيع بمبلغ 10.1 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2022، أعلى "الأغراض" قيمة.

كما تم بيع قميص أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا في المباراة التاريخية التي استخدم فيها يده لتسجيل هدف الفوز، مقابل 9.3 مليون دولار في دار سوثبي في لندن العام الماضي.

ويحتاج جيمس إلى 178 نقطة فقط ليتفوق على الرقم القياسي لأسطورة ليكرز كريم عبد الجبار البالغ 38387 نقطة، وهو من أكثر الانجازات الفردية التي بقيت عصية على كسرها.

كما باعت دار سوثبي فستاناً ارتدته الأميرة الراحلة ديانا مقابل 604.800 دولار الجمعة.



