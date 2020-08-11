بوكر يواصل قيادة صنز لتحقيق النتائج الرائعة

وعلى غرار مبارياته الأخيرة، قاد بوكر فريقه بتسجيله 35 نقطة، ليحتفظ فينيكس، غير المرشح للمنافسة بعد العودة، بأمل التأهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" من المنطقة الغربية.

وهذه المرة الرابعة في ست مباريات يسجل بوكر ثلاثين نقطة او اكثر في اورلاندو، حيث حقق صنز ستة انتصارات توالياً في "فقاعة" مجمع ديزني وورلد المخصصة لختام الدوري بعد العودة من وقفة كورونا.

وتضمن أداء بوكر الرائع سلة من منتصف الملعب تقريباً في الربع الثالث، عززت تقدم فينيكس إلى 13 نقطة.

وإلى تألق الجناح بوكر، سجل زميلاه ميكال بريدجز (5 ثلاثيات) وكاميرون جونسون 18 نقطة (4 ثلاثيات) وأضاف المهاجم الكرواتي دارو شاريتش 16.

ومن البدلاء، برز كاميرون باين (14 نقطة) ولاعب الارتكاز دي اندريه ايتون (10 نقاط).

ولدى الخاسر صاحب المركز الخامس في الغربية، سجل داريوس بايزلي 22 نقطة والمصري الأصل عبد الرحمن نادر (26 عاما) المعروف في الولايات المتحدة باسم عبدل نادر 15 نقطة.

واستهل صنز استئناف الدوري دون أن يكون مرشحا للمنافسة على التأهل إلى البلاي أوف، لكنه رفع رصيده الى 32 فوزاً و39 خسارة، بفارق فوز عن كل من ممفيس غريزليز ثامن المنطقة وبورتلاند التاسع، ومتخطياً سان أنتونيو سبيرز العريق الذي تراجع الى المركز العاشر.

لكن حتى بحال فوز فينيكس في مباراتيه المتبقيتين على فيلادلفيا الثلاثاء ودالاس الخميس، يحتاج إلى خسارة ممفيس، بورتلاند وسان انتونيو مباراة على الأقل لضمان خوض المباريات الفاصلة المؤهلة الى البلاي اوف.



"لم نحقق أي شيء بعد"

من جانبه حذّر مدربه مونتي وليامس من ان فريقه لا يزال بعيدا عن تحقيق هدفه في بلوغ الادوار الاقصائية للمرة الاولى خلال عقد من الزمن "لم نحقق شيئا بعد. قد يبدو ذلك كخطاب مدرب، لكننا اوقعنا انفسنا في حفرة بسجّلنا هذا الموسم".

تابع "لقد فزنا ببعض المباريات. لكنها كانت معركة شاقة بالنسبة الينا. قمنا بعمل جيد للوصول الى هذه النقطة، ولم يكن أحد يتوقع أن نصل الى هنا".

وفي بروفة محتملة لنهائي المنطقة الشرقية بين المتصدر ميلووكي باكس ووصيفه تورونتو رابتورز حامل اللقب، استفاد الاخير من غياب نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وتغلب عليه 114-106.

ومن مقاعد البدلاء، نزل الكندي كريس باوتشر وسجل 25 نقطة لتورونتو المتوّج العام الماضي باللقب الأول في تاريخه، وأضاف مات توماس 22 نقطة بينها اربع ثلاثيات.

ولدى ميلووكي الذي ضمن صدارة المنطقة الشرقية، كان البديل كايل كورفر افضل المسجلين مع 19 نقطة بينها 5 ثلاثيات من ست محاولات.

وبعد ضمانه وصافة المنطقة، قال مدرب تورونتو نيك نورس إنه يستغل المباريات المتبقية لتقييم إضافي للاعبيه البدلاء "اعتقد أنها لا تزال مسألة تسوية بعض الإيقاع واللعب بقوة على الصعيد الدفاعي وإيجاد الإيقاع هجوميا".

تابع "هذه فرصة لرؤية بعض الوجوه الجديدة الراغبة باللعب. لم يحصلوا على دقائق كثيرة، لاي سبب كان بالنسبة للقادمين من مقاعد البدلاء، ونحن بحاجة لنسرّع ذلك قليلا".

فوز مثير لليكرز على ناغتس

وفي مباراة متأخرة ضمن المنطقة الغربية، زرع كايل كوزما (25 نقطة) ثلاثية في الوقت القاتل، ليقود لوس أنجليس ليكرز الى الفوز على دنفر ناغتس 124-121ـ، منهيا سلسلة من ثلاث خسارات تواليا.

وحصد النجم ليبرون جيمس 29 نقطة و12 تمريرة حاسمة لمتصدر المنطقة الغربية وأضاف زميله أنتوني ديفيس 27 نقطة. ولدى دنفر، ثالث المنطقة الغربية، سجل ثمانية لاعبين 10 نقاط أو اكثر، بينها 14 لنجمهم جمال موراي.

وقلب دالاس مافريكس تأخره بفارق 12 نقطة إلى فوز على يوتا جاز 122-114 بقيادة تيم هاردواي جونيور صاحب 27 نقطة.

ولدى الخاسر الذي غاب عنه نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش والعملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس المصابين، سجل سيث كاري 22 نقطة والعملاق الصربي بوبان ماريانوفيتش 20.

