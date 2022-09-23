بوسطن سلتيكس يوقف مدربه لموسم 2022-2023 !

وشدّد سلتيكس، الفائز بلقب الدوري 17 مرة آخرها عام 2008، في بيان أن "القرار بشأن مستقبله مع سلتيكس بعد هذا الموسم سيتم اتخاذه في وقت لاحق"، مضيفاً "التعليق ساري المفعول على الفور".

ولم يحدد سلتيكس ماهية الانتهاكات المزعومة، فيما باتت العقوبة على أودوكا واحدة من أشد العقوبات التي تفرض على مدرب في الدوري.

وفي بيان حصل عليه موقع "إي أس بي أن" قال أودوكا (45 عامًا) إنه قبل قرار فريقه، وتابع "أريد أن أعتذر للاعبين والجماهير وكل أعضاء فريق سلتيكس وعائلتي لخذلهم".

وأضاف "أنا آسف لوضع الفريق في هذا الموقف الصعب، وأنا أقبل قرار الفريق".

وختم "احتراما لجميع المعنيين، لن يكون لديّ أي تعليق آخر".

