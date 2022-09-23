English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

الدوري الأميركي للمحترفين

بوسطن سلتيكس يوقف مدربه لموسم 2022-2023 !

من قبل

أوقف بوسطن سلتيكس وصيف بطل الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في الموسم الماضي مدربه إيمي أودوكا طوال موسم 2022-2023 على خلفية "انتهاكات سياسات الفريق"، حسب ما أفاد النادي.

Reuters

وشدّد سلتيكس، الفائز بلقب الدوري 17 مرة آخرها عام 2008، في بيان أن "القرار بشأن مستقبله مع سلتيكس بعد هذا الموسم سيتم اتخاذه في وقت لاحق"، مضيفاً "التعليق ساري المفعول على الفور".

ولم يحدد سلتيكس ماهية الانتهاكات المزعومة، فيما باتت العقوبة على أودوكا واحدة من أشد العقوبات التي تفرض على مدرب في الدوري.

وفي بيان حصل عليه موقع "إي أس بي أن" قال أودوكا (45 عامًا) إنه قبل قرار فريقه، وتابع "أريد أن أعتذر للاعبين والجماهير وكل أعضاء فريق سلتيكس وعائلتي لخذلهم".

وأضاف "أنا آسف لوضع الفريق في هذا الموقف الصعب، وأنا أقبل قرار الفريق".

وختم "احتراما لجميع المعنيين، لن يكون لديّ أي تعليق آخر".                
 

بوسطن سلتيكس الدوري الأميركي للمحترفين إيمي أودوكا
السابق سارفر يعلن عن نيته بيع فينيكس
اقرأ
سارفر يعلن عن نيته بيع فينيكس صنز
التالي
-

آخر الأحداث

>