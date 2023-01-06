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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

بوسطن سلتيكس يحقق فوزاً كبيراً على مافريكس

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حقق بوسطن سلتيكس فوزاً عريضاً على دالاس مافريكس 124-95 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفضل تريبل دبل لنجمه جايسون تاتوم.

reuters

وسجل تاتوم 29 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة وأضاف جايلين براون 19 نقطة لبوسطن.

اما نجم دالاس دونتشيتش فقد اكتفى بتسجيل 23 نقطة علماً بانه لم يخض الربع الأخير بأكمله بعد أن تقدم بوسطن بفارق 24 نقطة في نهايته.
    
وفاز دنفر ناغتس على لوس أنجليس كليبرز 122-91. 

وسجل 7 لاعبين في صفوف الفائز أكثر من 10 نقاط أبرزهم جمال موراي مع 18 في حين اكتفى النجم الصربي نيكولا يوكيتش بـ12 نقطة فقط مع 9 تمريرات حاسمة خلال 24 دقيقة خاضها. 

وتغلب ممفيس غريزليز على أورلاندو ماجيك 123-115 بفضل 32 نقطة لجا مورانت و31 جارين جاكسون. 

وسجل الفنلندي لوري ماركانن 49 نقطة (رقم قياسي شخصي) ليقود يوتا جاز إلى الفوز على هيوستن روكتس 131-114.                 
                  
 

دالاس مافريكس بوسطن سلتيكس الدوري الأميركي للمحترفين
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