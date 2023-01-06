بوسطن سلتيكس يحقق فوزاً كبيراً على مافريكس

وسجل تاتوم 29 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة وأضاف جايلين براون 19 نقطة لبوسطن.

اما نجم دالاس دونتشيتش فقد اكتفى بتسجيل 23 نقطة علماً بانه لم يخض الربع الأخير بأكمله بعد أن تقدم بوسطن بفارق 24 نقطة في نهايته.



وفاز دنفر ناغتس على لوس أنجليس كليبرز 122-91.

وسجل 7 لاعبين في صفوف الفائز أكثر من 10 نقاط أبرزهم جمال موراي مع 18 في حين اكتفى النجم الصربي نيكولا يوكيتش بـ12 نقطة فقط مع 9 تمريرات حاسمة خلال 24 دقيقة خاضها.

وتغلب ممفيس غريزليز على أورلاندو ماجيك 123-115 بفضل 32 نقطة لجا مورانت و31 جارين جاكسون.

وسجل الفنلندي لوري ماركانن 49 نقطة (رقم قياسي شخصي) ليقود يوتا جاز إلى الفوز على هيوستن روكتس 131-114.



