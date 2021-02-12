بلايزرز يسقط سفنتي سيكسرز المتصدر مجدداً

قبل 3 ثوان من النهاية تقدم بورتلاند بفارق نقطتين 116-114، عندما "سرق" كوفينغتون تمريرة لأحد منافسيه، ووضع فريقه عند خط الرميات الحرة بعد خطأ من المضيف.

حينها لم يتردد ليلارد لإبعاد فريقه عن تهديد المتصدر، وقيادة فريقه للفوز عليه للمرة الثانية هذا الشهر.

أنهى ليلارد المباراة برصيد 30 نقطة و7 تمريرات حاسمة، أما المخضرم كارميلو أنتوني الذي دخل من على مقاعد الاحتياط، فسجل 24 نقطة، منها 17 في الربع الأخير.

قال أنتوني: "لم ألعب كثيرا في الربع الثالث. كنت أشجع رفاقي وانتظرت لحين تم استدعائي".

ونجح المخضرم البالغ 36 عاماً، في 9 محاولات ناجحة من أصل 15 و4 من أصل 5 رميات ثلاثية، كما فك ارتباط الفريقين بتسجيله رميتين حرتين عندما كانت النتيجة تشير إلى 114-114، ليترك انهاء المهمة بنجاح لزميليه كوفينغتون وليلارد.

وتابع أنتوني: "بدأت أشعر بأني بحالة جيدة وأن السلة باتت أكبر" و"حاولت اللعب بالشكل الصحيح والاستفادة من الفرص التي حصلت عليها".

في المقابل، سجل لسفنتي سيكسرز نجمه الكاميروني جويل إمبيد 35 نقطة وأضاف 9 متابعات، في خسارته الثانية فقط في مبارياته الثماني الأخيرة، علماً أنّ الخسارتين حملتا اسم المنافس ذاته وهو ترايل بلايزرز.

وفي مباريات أخرى، خسر ديترويت بيستونز أمام انديانا بايسرز 95 - 111، وهيوستن روكتس أمام ميامي هيت 94 - 101، فيما فاز بوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز 120 - 106، وغولدن ستايت ووريرز على أورلاندو ماجيك 111 - 105.

