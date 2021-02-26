بروكلين يواصل انتصاراته المبهرة

ووصل بروكلين لأطول سلسلة انتصارات له منذ عام 2006، وساهم كايري إيرفينغ وجيمس هاردن بفوز بروكلين فسجل الأول 27 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة وأضاف الثاني 20 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و9 متابعات، في حين استمر غياب كيفن دورانت لإصابة بتمزق عضلي في العضلة الخلفية لساقه اليسرى.

وقال إيرفينغ: "أعتقد بأننا أنهينا الشوط الأول بطريقة جيدة وقد وضعنا هذا الأمر على الطريق الصحيح لفرض إيقاعنا على المباراة وتحقيق الفوز".

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان المونتينيغري نيكولا فوسيفيتش مع 28 نقطة و12 متابعة علماً بأنّ فريقه مني بأقسى خسارة له هذا الموسم وفشل في 27 مرة من أصل 36 محاولة في الرميات الثلاثية.

وكانت نقطة التحول في المباراة في الربع الثاني عندما بسط الفائز سيطرة شبه كاملة وأنهاه بنتيجة 41-19 ليتقدم بفارق 17 نقطة في نهاية الشوط الأول (65-48).

إنجاز يانيس

وتألق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف ميلووكي باكس بتسجيله 38 نقطة ليقود فريقه إلى فوز صعب على نيو اورليانز بيليكانز 129-125.

وهي المباراة الثالثة توالياً التي يتخطي فيها يانيس الـ35 نقطة ليصبح بالتالي أول لاعب في تاريخ ناديه منذ الأسطورة كريم عبد الجبار يحقق هذا الإنجاز.

كما أضاف زميلا يانيس، كريس ميدلتون ودونتي ديفيتشنزو 31 و24 نقطة توالياً.

أما أبرز مسجل في صفوف الخاسر فكان زايون وليامسون مع 34 نقطة بينها 24 في الشوط الأول.

وتقدم ميلووكي 113-105 قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق قبل أن يقلص الخاسر الفارق لكن يانيس سجل "دنك" قبل النهاية بدقيقة 19 ثانية ثم أهدر ثنائي أورلاندو براندن اينغرام واريك بليدسو رميتين ثلاثيتين قبل أن يسجل يانيس نقطتين من رميتين حرتين ويحسم المباراة في صالح فريقه.

بدوره قاد الكاميروني جويل امبييد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية إلى فوز كبير على دالاس مافريكس 111-97 بتسجيله 23 نقطة، وأضاف الأسترالي بن سيمونز 15 نقطة و7 تمريرات حاسمة ليحقق الفائز انتصاره الـ14 على أرضه مقابل هزيمتين.



في المقابل، اكتفى نجم دالاس السلوفيني لوكا دونتشيتش ب19 نقطة فقط.

وسجل إيمانويل كويكلي 25 نقطة وأضاف زميله اليك بوركس 24 ليقودا نيويورك نيكس إلى الفوز على ساكرامنتو كينغز 140-121.

ومني لوس آنجليس كليبرز بخسارة قاسية أمام ممفيس غريزليز 94-122.

وتقدم ممفيس بفارق 17 نقطة لكن كليبرز قلّص الفارق إلى 9 قبل نهاية الربع الثالث بأربع دقائق، لكن غريزليز رد بتسجيل 30 نقطة مقابل 11 لمنافسه ليخرج فائزاً بفارق مريح.

وفي مباراة أخرى، فاز واشنطن ويزاردز على دنفر ناغتس 112-110.