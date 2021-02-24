بروكلين نتس يواصل مسلسل انتصاراته

وبعد رحلة الى الغرب حقق فيها الفوز بمبارياته الخمس في إنجاز أول من نوعه للفريق خلال رحلة واحدة، عاد جيمس هاردن ورفاقه الى بروكلين في نيويورك وواصلوا انتصاراتهم في يوم رمزي هام جدا للنادي.

واحتفل نتس الثلاثاء بعودة جمهوره الى ملعبه للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا وإن كان بأعداد محدودة جدا (324 متفرجا)، وباستدعاء هاردن ليكون ضمن احتياطيي فريق المنطقة الشرقية لمباراة كل النجوم "أول ستار" بقيادة زميله كيفن دورانت، ليكون الفريق ممثلا في هذه المباراة الاستعراضية السنوية بثلاثة لاعبين للمرة الأولى في تاريخه بما أن كايري إيرفينغ كان ضامنا أيضا لمكانه في التشكيلة الأساسية للمواجهة المقررة في السابع من آذار/مارس في أتلانتا.

وأكد هاردن أنه يستحق التواجد في المباراة للمرة التاسعة تواليا في موسمه الحادي عشر في الدوري، بتحقيقه الـ"تريبل دابل" السادس له بقميص نتس (29 نقطة مع 11 متابعة و14 تمريرة حاسمة)، ليصبح بعد 18 مباراة فقط مع فريقه الجديد في المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبين الذين حققوا "تريبل دابل" خلال موسم واحد في تاريخ النادي، بفارق "تريبل دابل" واحد عن جيسون كيد.

وعلق المدرب الكندي ستيف ناش على ما يقدمه ابن الـ31 عاما منذ قدومه الى الفريق من هيوستن روكتس في صفقة تبادل، قائلا "لا أريد التقليل من مدى روعته لأني كنت أتوقع هذا (التألق) نوعا ما. الأمر يكون أكثر إثارة عندما يكون في فريقك".

ولم يكن هاردن نجم المباراة الوحيد، بل برز بشكل خاص بروس براون بغياب دورانت للمباراة الخامسة تواليا بسبب إصابة عضلية، بتسجيله 13 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير، فيما ساهم إيرفينغ بـ21 في لقاء سجل خلاله خمسة من لاعبي المضيف 10 نقاط أو أكثر.

ورغم تقدمه المريح معظم فترات المباراة، وجد نتس نفسه على بعد نقطة فقط من ضيفه (110-109) في منتصف الربع الأخير إثر ثلاثية من آرون فوكس الذي كان أفضل لاعبي ساكرامنتو في اللقاء (27 نقطة).

لكن فريق ناش تدارك الأمور ورد في الدقائق الأربع التالية بتسجيله 14 نقطة مقابل نقطة واحدة لمنافسه، ما فتح الطريق أمامه لإلحاق الهزيمة الثامنة تواليا بالأخير وتحقيق فوزه الحادي والعشرين في 33 مباراة.



دونتشيتش يسقط سلتيكس بثلاثية قاتلة

وقاد السلوفيني لوكا دونتشيتش دالاس مافريكس لفوز مثير على بوسطن سلتيكس 110-107، بتسجيله ثلاثية قاتلة في آخر ثانية من اللقاء، مكررا ما حققه قبل 15 ثانية حين سجل ثلاثية أخرى وضع بها فريقه في المقدمة 107-105.

وأنهى دونتشيتش اللقاء بـ31 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، مانحا فريقه فوزه السادس في آخر سبع مباريات، فيما مني سلتيكس بهزيمة ثانية تواليا بشكل دراماتيكي بعد التي تعرض لها الأحد أمام نيو أوليانز بيليكانز 115-129 بعد التمديد في مباراة كان متقدما خلالها ربعها الثالث بفارق 24 نقطة.

وبعد الفوز بالمباراة أمام جمهور محدود بلغ 3,300 متفرج في ملعب "أميريكن إيرلاينز سنتر"، قال السلوفيني البالغ 21 عاما عن سلة الفوز "منحتني شعورا رائعا. كنا بحاجة بشدة الى هذا الفوز ونجحنا بطريقة ما في تحقيقه".

وثأر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، متصدر المنطقة الشرقية أمام نتس، من خسارته الأحد أمام مضيفه تورونتو رابتوزر وأنهى مسلسل هزائمه المتتالية خارج ملعبه عند ست مباريات، بالفوز على بطل الموسم قبل الماضي 109-102، وذلك بفضل جهود التركي فركان قرقماز الذي سجل 16 من نقاطه الـ19 في الربع الأول، وتوبياس هاريس الذي سجل 12 من نقاطه الـ23 في الربع الأخير.

كما ساهم لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد بوضع حد لمسلسل هزائم سيكسرز خارج ملعبه أمام رابتورز عند 16 مباراة متتالية بتسجيله 18 نقطة مع 12 متابعة، لكنه فشل للمرة الأولى بعد 14 مباراة متتالية في الوصول الى 25 نقطة أو أكثر.

37 نقطة ليانيس و41 ليوكيتش

وبعد سلسلة من خمس هزائم متتالية، واصل ميلووكي باكس صحوته بتحقيقه فوزه الثالث تواليا والتاسع عشر في 31 مباراة، بفوزه الكاسح على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز متذيل الترتيب 139-112 بقيادة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 37 نقطة مع 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

ولم يتغير أي شيء بالنسبة لتمبروولفز الذي أقال الأحد مدربه راين ساندرز وعين بدلا منه كريس فينتش، إذ مني الفريق بهزيمته الخامسة تواليا والتاسعة في آخر 10 مباريات والخامسة والعشرين في 32 مباراة حتى الآن.

وبعد سقوطه الأحد على أرضه أمام نتس، استعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه ووضع حدا لمسلسل انتصارات ضيفه واشنطن ويزاردز عند 5 مباريات باكتساحه 135-116، وذلك بفضل جهود كاوهي لينارد (32 نقطة) وبول جورج (30 نقطة) اللذين تفوقا على برادلي بيل (28 مع 10 تمريرات حاسمة) وراسل وستبروك (20 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات).

وتعملق الصربي نيكولا يوكيتش وقاد دنفر ناغتس للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-106 بتسجيله 41 نقطة مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، في لقاء برز خلاله أيضا زميله الكندي جمال موراي بتسجيله 24 نقطة مع 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما كان داميان ليلارد الأفضل في الجهة المقابلة بـ25 نقطة مع 7 متابعات و13 تمريرة حاسمة من دون أن يجنب فريقه هزيمته الـ13 في 31 مباراة.

وعكر ستيفن كوري على جمهور نيويورك نيكس العودة الى ملعب "ماديسون سكوير غاردن" وإن كان بأعداد محدودة (ألفا متفرج)، وذلك بقيادة عولدن ستايت ووريرز للفوز على مضيفه 114-106 بتسجيله 37 نقطة مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وفي مباراتين أخريين، وضع كليفلاند كافالييرز حدا لمسلسل هزائمه المتتالية عند 10 مباريات بالفوز على أتلانتا هوكس 112-111 بفضل سلة في آخر 4,1 ثانية من لامار ستيفنز، فيما حقق ديترويت بيستونز فوزه الأول في آخر أربع مباريات وجاء على حساب أورلاندو ماجيك 105-93 بقيادة سابين لي الذي قدم أفضل مباراة له في موسمه الأول في الدوري (21 نقطة).