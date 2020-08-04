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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

بروكلين نتس يقتنص فوزاً صعباً من ميلووكي بكس

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اقتنص بروكلين نتس فوزاً مفاجئاً من ميلووكي بكس متصدر المنطقة الشرقية (119-116) في إطار دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

Reuters

وخرجت المباراة متكافئة منذ ربعها الأول الذي انتهى لصالح نتس (40-34) وواصل نتس تفوقه في الربع الثاني (33-31) لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق (73 – 65) وتحسن مستوى باكس في الربعين الثالث والرابع على التوالي حيث حسمهما لمصلحته (23-21) و(28-25) إلا أن ذلك لم يكن كافيا لفريق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للحاق بالمباراة، التي انتهت بفوز بروكلين (119-116).

وتألق من صفوف نتس تيموثي كاباروت بإحرازه 26 نقطة وكريس تشيوزا الذي منح 10 تمريرات حاسمة وغاريت تمبل بتسجيل 19 نقطة.

من جانبه كان يانيس هو أفضل مسجل في ميلووكي بإحرازه 16 نقطة.

وظل باكس في صدارة المنطقة الشرقية بعد أن تلقى خسارته الرابعة عشرة مقابل 54 فوزاً فيما يعد هذا هو الانتصار رقم 32 لنتس مقابل 35 خسارة.
 

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