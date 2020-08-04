بروكلين نتس يقتنص فوزاً صعباً من ميلووكي بكس

وخرجت المباراة متكافئة منذ ربعها الأول الذي انتهى لصالح نتس (40-34) وواصل نتس تفوقه في الربع الثاني (33-31) لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق (73 – 65) وتحسن مستوى باكس في الربعين الثالث والرابع على التوالي حيث حسمهما لمصلحته (23-21) و(28-25) إلا أن ذلك لم يكن كافيا لفريق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للحاق بالمباراة، التي انتهت بفوز بروكلين (119-116).

وتألق من صفوف نتس تيموثي كاباروت بإحرازه 26 نقطة وكريس تشيوزا الذي منح 10 تمريرات حاسمة وغاريت تمبل بتسجيل 19 نقطة.

من جانبه كان يانيس هو أفضل مسجل في ميلووكي بإحرازه 16 نقطة.

وظل باكس في صدارة المنطقة الشرقية بعد أن تلقى خسارته الرابعة عشرة مقابل 54 فوزاً فيما يعد هذا هو الانتصار رقم 32 لنتس مقابل 35 خسارة.

