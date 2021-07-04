برنامج نهائي الـNBA بين فينيكس صنز وميلووكي باكس

المباراة الأولى: الأربعاء 7 تموز/يوليو في فينيكس - الرابعة صباحاً.
المباراة الثانية: الجمعة 9 تموز/يوليو في فينيكس - الرابعة صباحاً.
المباراة الثالثة: الاثنين 12 تموز/يوليو في ميلووكي - الثالثة صباحاً.
المباراة الرابعة: الخميس 15 تموز/يوليو في ميلووكي - الرابعة صباحاً.
المباراة الخامسة (إذا دعت الحاجة): الأحد 18 تموز/يوليو في فينيكس - الرابعة صباحاً.
المباراة السادسة (إذا دعت الحاجة): الأربعاء 21 تموز/يوليو في ميلووكي - الرابعة صباحاً.
المباراة السابعة (إذا دعت الحاجة): الجمعة 23 تموز/يوليو في فينيكس - الرابعة صباحاً.
* مواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة
* يحرز لقب الدوري الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.