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الدوري الأميركي للمحترفين

برنامج نهائي الـNBA بين فينيكس صنز وميلووكي باكس

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في ما يأتي برنامج نهائي الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة لموسم 2021 بين فينيكس صنز وميلووكي باكس:

AFP

المباراة الأولى: الأربعاء 7 تموز/يوليو في فينيكس - الرابعة صباحاً.

المباراة الثانية: الجمعة 9 تموز/يوليو في فينيكس - الرابعة صباحاً.

المباراة الثالثة: الاثنين 12 تموز/يوليو في ميلووكي - الثالثة صباحاً.

المباراة الرابعة: الخميس 15 تموز/يوليو في ميلووكي  - الرابعة صباحاً.

المباراة الخامسة (إذا دعت الحاجة): الأحد 18 تموز/يوليو في فينيكس - الرابعة صباحاً.

المباراة السادسة (إذا دعت الحاجة): الأربعاء 21  تموز/يوليو في ميلووكي - الرابعة صباحاً.

المباراة السابعة (إذا دعت الحاجة): الجمعة 23 تموز/يوليو في فينيكس - الرابعة صباحاً.
                  
* مواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة

* يحرز لقب الدوري الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.
 

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