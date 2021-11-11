باكس يُسقط نيويورك نيكس بثلاثيات قاتلة

أفلت ميلووكي باكس حامل اللقب من خسارة ثانية أمام نيويورك نيكس بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التفريط بتقدّم 24 نقطة، قبل أن يتسلح بالثلاثيات ويخرج فائزًا 112-100 الأربعاء على ملعب ماديسون سكوير غاردن ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان نيكس عوّض تأخّره بفارق 21 نقطة في الشوط الأول في المباراة التي جمعتهما الجمعة ليصدم باكس بالفوز في ميلووكي، إلا أنه لم ينجح في تكرار ذلك هذه المرة.

وفرض بات كونافتون نفسه أفضل مسجل في باكس مع 23 نقطة في أعلى سجل له هذا الموسم، بما فيها ثلاث ثلاثيات في الدقائق الأربع الأخيرة. أضاف غرايسون ألين محاولتين من خلف القوس في الوقت القاتل أيضًا لينهي ميلووكي المباراة مع 26 ثلاثية ناجحة من 50 محاولة.

بدا باكس في طريقه الى فوز مريح بعد أن خطف العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الكرة قبل أن يسجل سلة ساحقة، رافعًا تقدّم فريقه إلى 24 نقطة منتصف الربع الثالث.

إلا أن بدلاء نيكس الذين عوّل عليهم المدرب توم تيبودو لعدم فعالية اللاعبين الأساسيين نجحوا في تقليص الفارق. سجل ديريك روز 22 نقطة من مقاعد الاحتياط فيما أضاف إيمانويل كويكلي 18، بينها ثلاثية عادلت الأرقام 89-89 قبل 5:06 دقائق على نهاية المباراة.

إلا أن باكس الذي كان بلعب للأمسية الثانية تواليًا بعد فوزه على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الثلاثاء، ومع استمرار غياب كريس ميدلتون وبروك لوبيز، أمطر سلة أصحاب الأرض بثلاثيات من خلال جرو هوليداي، جورج هيل وكونافتون ليستعيدوا فارق 10 نقاط قبل 2:05 من النهاية.

ورفع باكس رصيده الى ستة انتصارات ومثلها هزائم في المركز الثامن في المنطقة الشرقية.

في أبرز المباريات الأخرى، سجل كيفن دورانت 30 نقطة وأضاف لاماركوس ألدريج 21 فيما حقق جيمس هاردن تريبل دابل (17 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة) ليقودوا بروكلين نتس الى الفوز على أورلاندو ماجيك 123-90 معوضًا الخسارة أمام شيكاغو بولز الثلاثاء.

قال ألدريج بعد الفوز "حاولنا أن نتعافى من المباراة السابقة، تقدمنا في اللحظات الاخيرة ولكن فشلنا في حسم المباراة. اليوم، أعتقد أن اللاعبين حافظوا أكثر على تركيزهم".

وأفاد بولز وواشنطن ويزاردز من خسارة ميامي للانفراد في صدارة الشرقية بفوز الأول 117-107 على ضيفه دالاس مافريكس والثاني 97-94 ضد مضيفه كليفلاند كافالييرز.

وحقق خمسة لاعبين في بولز بين 16 و23 نقطة، كان زاك لافين أفضلهم، ونجحوا في الحد نسبيًا من الغزارة التهديفية للمتألق السلوفيني لوكا دونتشيتش (20 نقطة، 10 تمريرات حاسمة، 8 متابعات و4 سرقات للكرة).

وخطف ويزاردز فوزًا بشق الأنفس بفضل ثلاثيتين لكايل زوما في آخر 26 ثانية لينهي اللقاء مع 22 نقطة.

وعزز غولدن ستايت ووريرز صدارته للمنطقة الغربية بانتصار سادس تواليًا جاء على حساب مينيسوتا تمبروولفز 123-110.