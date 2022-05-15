باكس يلغي تجمعًا جماهيريًا بعد حاثة إطلاق النار بالقرب من ملعبه

ألغى ميلووكي باكس، حامل اللقب، تجمعًا جماهيريًا لمشاهدة المباراة السابعة الحاسمة من نصف نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد بوسطن سلتيكس في الباحة الخارجية لملعبه "فيسيرف فوروم" المقررة الأحد، بعد إصابة 20 شخصًا في إطلاق نار خارج الملعب الجمعة.

ووصف النادي في بيان السبت حادثة إطلاق النار بالـ"مروعة" مضيفًا إدانته "لهذا العنف المدمّر".

وأشارت صحيفة "ذي ميلووكي جورنال سينتينيل" نقلا عن مصادر الشرطة إلى أنه لا إصابات خطيرة في صفوف المصابين.

وتابع النادي في بيانه "من أجل السماح للمشرفين على تطبيق القانون بتخصيص الموارد اللازمة للتحقيق المستمر في أحداث الليلة الماضية، قررنا إلغاء التجمع المزمع عقده غدًا في الساحة" لمشاهدة المباراة التي ستقام في بوسطن.

يوم الجمعة، كان هناك حوالي 11 ألف شخص في الباحة الخارجية لحضور المباراة السادسة، وجاء إطلاق النار الأول بالقرب من المنطقة المزدحمة بعد وقت قصير من خسارة باكس على أرضه المباراة السادسة.

وقالت الشرطة إن من بين المصابين رجلين يبلغان من العمر 26 و29 وفتاة تبلغ 16 عامًا.

وقال وارين ألين، رئيس شرطة ميلووكي، لشبكة "سي أن أن" إنه "تم احتجاز رجل يبلغ من العمر 19 عامًا على صلة بهذه الحادثة".

وأظهر مقطع فيديو مروّع أشخاصًا خائفين يتدفقون من المنطقة المزدحمة. بعد حوالي ساعتين، أصيب 17 شخصًا آخرين في إطلاق نار آخر على بعد شوارع قليلة تترواح أعمارهم بين 15 و47 عامًا.

وذكرت قناة "دبيلو تي أم جاي" المحلية أن الشرطة اعتقلت 10 أشخاص على علاقة بالحادثة الثانية وصادرت تسعة أسلحة نارية.

ولم تتطرق السلطات على الفور إلى أسباب وقوع الحادثتين وما إذا كانتا مرتبطتين.