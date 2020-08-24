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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

باكس يقترب من نصف نهائي المنطقة الشرقية

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خطا ميلووكي باكس خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور نصف النهائي من الأدوار الإقصائية للبلاي أوف عن المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه على أورلاندو ماجيك 121-106 في المباراة الرابعة بينهما الاثنين.

AFP

وتقدم ميلووكي صاحب أفضل سجل في الموسم العادي بنتيجة 3-1 في سلسلة مباريات الفريقين اللذين يلتقيان في المباراة الخامسة الأربعاء في فقاعة اورلاندو.

وكان أورلاندو فاجأ باكس في المباراة الأولى لكن الأخير حقق الفوز في المباريات الثلاث الاخيرة.

وتألق في صفوف باكس نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو بتسجيله 31 نقطة مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة وأضاف كريس ميدلتون 21 نقطة بينها 18 في الربع الأخير.

وظلت النتيجة متقاربة حتى الربع الثالث عندما نجح باكس في تسجيل 18 نقطة مقابل ثلاث لمنافسه عندما كانت النتيجة 84-81.

ونجح أورلاندو في تقليص الفارق إلى 7 نقاط قبل نهاية المباراة بأربع دقائق من دون ان يتمكن من قلب الامور في صالحه.

في المقابل كان المونتينيغري نيكولا فوشيفيتش أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 31 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

واستمر غياب ثلاثة من لاعبي أورلاندو عن صفوفه وهم آرون غوردون وجوناثان ايزاك ومو بامبا.
 

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